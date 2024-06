Al sur de Ciudad Obregón: Reportan fuego cruzado entre autoridades y sicarios

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana del pasado miércoles 6 de junio se vivieron momentos de pánico y angustia en inmediaciones del Valle del Yaqui, al sur de la cabecera municipal de Cajeme (estado de Sonora) luego de que se reportara un supuesto fuego cruzado entre autoridades estatales y presuntos sicarios. Ante esto, se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno Estatal y Federal.

Reportan enfrentamiento entre autoridades y sicarios. Foto: Facebook @Medios Obson

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana de ayer, miércoles 5 de junio de 2024, alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, en las calles Kino y 400, en la Valle del Yaqui, al sur de Ciudad Obregón. Ahí, presuntamente, se estaban enfrentando oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con presuntos delincuentes, miembro de un grupo del crimen organizado.

Ante esto, se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), además de oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional.

Información extraoficial señala que hombres armados, hasta ahora no identificados, que viajaban en una camioneta tipo pick up, de doble cabina, color blanco, comenzaron a disparar contra los agentes ministeriales, lo que desató el fuego cruzado. No obstante, los presuntos criminales alcanzaron a huir. También se detalla que otros delincuentes, en un vehículo color negro, se unieron al enfrentamiento; la cifra de participantes aún no se especifica.

Los elementos del Gobierno de Sonora y del Federal desplegaron un impresionante operativo al sur de Ciudad Obregón para localizar a los presuntos criminales, sin embargo, no hubo resultados positivos. Incluso, se habló de una revisión en un rancho, mas no se detuvieron a personas ahí. La búsqueda de los sicarios continúo hasta el dren de la calle 400, al oriente de la calle Kino, y el resultado fue negativo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya investiga estos violentos eventos, los cuales causaron pánico entre la población debido a la gran cantidad de patrullas que participaron.

Fuente: Tribuna