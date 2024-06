Alfonso Durazo asegura que no hay motivo de preocupación tras hechos violentos en SLRC

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que hay de qué preocuparse tras los recientes asesinatos de elementos policiales en San Luis Río Colorado. Indicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tiene una investigación en curso y actualmente hay dos personas detenidas por estos hechos en los que el director de la Policía Municipal perdió al vida.

En este momento están detenidos, se han informado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, están detenidos dos de los agresores, está en curso la investigación. No hay en este momento ningún elemento que llegue a generar una preocupación adicional", informó el gobernador.

La aclaración surgió después de que las autoridades de Estados Unidos recomendaran a sus ciudadanos mantener precauciones si viajaban a San Luis Río Colorado. La alerta indica que no hay registros de otros actos de violencia, pero que podían suceder más enfrentamientos armados como consecuencia del ataque. Sin embargo, Alfonso Durazo desmintió esta información, afirmando que no hay motivo para temer.

No prejuzgo el caso obviamente de la Policía de San Luis, eso le corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero según la estadística, no hay ningún motivo de precaución. Me parece que es una consideración exagerada respecto a los riesgos", indicó.