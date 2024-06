Ciudad Obregón: Corto circuito provoca voraz incendio en una vivienda; Bomberos actúan

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Prados Tepeyac, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un voraz incendio: una vivienda particular comenzó a arder en llamas debido a un corto circuito. Por fortuna, el siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, jueves 6 de junio de 2024, alrededor de las 00:30 horas, tiempo local, al interior de una casa que se ubica en la calle Ley 34, en la colonia ya mencionada de Ciudad Obregón, Sonora. Ahí, en una habitación se reportó un corto circuito, el cual provocó un incendio que rápidamente consumió un colchón.

Incendio en Obregón moviliza a los Bomberos. Foto: Facebook @Medios Obson

Uno de los residentes de la vivienda salió a pedir ayuda a familiares y vecinos, a lo que se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. Rápidamente, se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme; al mismo tiempo vecinos colaboraron para apagar las llamas y así evitar que el fuego se esparciera por toda la vivienda y dejará daños mortales.

Por fortuna lograron controlar el siniestro. Los oficiales de la Policía Municipal de Cajeme pidieron apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes se hicieron presentes, pero confirmaron que el incendio ya había sido controlado. Solo entraron a la vivienda para corroborar que ya no hubiera peligro. Debido a que este accidente no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario pedir apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles del siniestro, solo los ya mencionados que igualmente fueron descritos en el Informe Policial Homologado (IPH) de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSPM). Se invita a la población a tener precaución respecto a sus conexiones eléctricas para evitar incendios como el de esta madrugada.

Fuente: Tribuna