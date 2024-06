Drogan con ketamina a estudiante de CU; en Copilco vertieron la droga en su frappé

Ciudad de México.- A estas alturas no podemos confiar en nadie, ni siquiera en las personas que nos atienden en establecimientos comerciales que solemos visitar con frecuencia; tal como el caso de una estudiante de Ciudad Universitaria, quien fue drogada con ketamina en una cafetería conocida como 'La Cova'.

De camino a su Facultad, Susan Allenby Rata atravesó el famoso pasillo de Copilco para llegar a su destino. Esta zona es conocida entre estudiantes por ofrecer una amplia variedad gastronómica. Decidió detenerse unos minutos porque se le antojó un frappé, sin imaginarse que más tarde esa bebida daría paso a una intoxicación.

La alumna de Psicología relató en redes sociales que pasó al local, situado frente a la calle Medicina, del cual refirió haber asistido en múltiples veces para comprar alimentos y en ninguna de estas ocasiones había tenido algún problema. Ese día adquirió el frappé a un costo menor al que usualmente se vendía, pero pensó que tal vez se debía a una oferta. Al entregarle el producto, el trabajador le insistió que pasara a la cafetería para tomarse con calma la bebida.

Sin pensarlo, Allenby Rata declinó la propuesta y le explicó al hombre que tenía una apretada agenda y que iba un tanto retrasada a su clase. Esta respuesta ocasionó que el encargado la empezara a bombardear con preguntas acerca de sus horarios y salones. Después del primer sorbo, la víctima empezó a sentir los primeros efectos. Según dijo, iba en el Pumabús cuando experimentó mareos y la visión se le nublaba. Sin embargo, le restó importancia al pensar que se trataba de un ataque de pánico.

Perdí la fuerza en mis manos, todo se me caía y me daba vueltas. Se me calló el frappé, pero aun así lo seguí tomando porque creía que era un ataque de pánico".

Todo empeoró con el transcurso del tiempo. Mientras sus profesores explicaban, a ella se le durmió la mitad del cuerpo y dejó de escuchar con normalidad. Su respiración también resultó afectada. Cuenta que al irse se asustó mucho porque cuando pasó por Copilco "ese cuate me estaba esperando afuera". Por fortuna logró llegar hasta el Metro, donde se desmayó durante 10 estaciones. Al final se comunicó con personas de confianza, quienes la recogieron y la llevaron al doctor y tras someterse a una serie de estudios se determinó que la habían drogado con ketamina de uso veterinario. Las autoridades tuvieron conocimiento de este hecho y clausuraron la cafetería, aunque no se notificó acerca de la detención del responsable.

Cuando volví no podía levantarme porque no tenía fuerza en mis piernas, me dio mucho vómito y migraña haciendo imposible moverme para pedir ayuda. Al final vinieron por mí y me llevaron a una clínica, el resultado final fue que me había puesto en la bebida ketamina de uso veterinario y hasta hoy sigo con secuelas de la dosis".