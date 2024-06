Encuentran en Sonora a padre e hija reportados como desaparecidos en Estado de México

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- Un padre y su hija, de 46 y 6 años de edad, respectivamente, fueron localizados sanos y salvos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en las inmediaciones de la comunidad de Estación Don, en el municipio de Huatabampo, Sonora. Se trata de José del Refugio y María José, quienes contaban con reporte de desaparición desde el pasado 2 de junio en el Estado de México.

Ambos fueron encontrados el pasado 4 junio en las instalaciones fitosanitarias situadas en el kilómetro 70 de la Carretera Internacional, tramo Los Mochis – Navojoa. Padre e hija viajaban a bordo de un tractocamión y aseguraron que se encontraban ahí por su propia voluntad. Tras ser localizados, fueron trasladados a un albergue en la ciudad de Navojoa, desde donde posteriormente serán llevados a Toluca, Estado de México.

En su momento se reportó que la última vez que se les vio fue el sábado 1 de junio en la localidad de San Mateo Tlalchichilpan, municipio de Almoloya de Juárez. Los vieron salir de casa alrededor de la 13:00 horas (centro) y también fueron vistos caminando en el centro de Almoloya, sobre la calle Manuel Bernal, reveló un familiar en entrevista. Una cámara incluso los captó, mostrando a ambos caminando de la mano, con José llevando una mochila en la espalda.

Según la familiar de los desaparecidos, José del Refugio regresó de Estados Unidos hace poco más de 1 año. "No tenía problemas con la madre de la niña, pero sí volvió muy cambiado, incluso con rastas, y no trabajaba. Hasta ahora no sabemos nada de ellos, por eso pedimos ayuda para encontrarlos", añadió la entrevistada. También mencionó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) les informó que iniciaron una investigación.

Se cree que el hombre intentaba llegar a la frontera para regresar a Estados Unidos, pero ahora acompañado de su pequeña hija de 6 años. Debido a que se desconocía esta información, padre e hija fueron reportados como desaparecidos y a través de las redes sociales de la Fiscalía mexiquense se difundieron las fichas de búsqueda de estas dos personas, en donde se compartían sus descripciones y datos generales.

Las fichas de búsqueda de padre e hija extraviados

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora