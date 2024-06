Pequeño de 1 año murió al ser atropellado de Guanajuato; su abuelito estaba al volante

Comparta este artículo

San Felipe, Guanajuato.- Un pequeño de un año de edad perdió la vida al ser atropellado durante la tarde de ayer, 05 de junio. El incidente ocurrió cuando el abuelo del niño llegó a su hogar, situado en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Al intentar estacionar su automóvil, no se percató de la presencia de su nieto en la cochera, por lo que manipuló el volante sin precauciones.

Por accidente, terminó por arrollar al bebé. Algunos vecinos que se encontraban en la comunidad de San Bartolo de Berrios se percataron también demasiado tarde de que el niño estaba ahí. Al ver que ya no respondía a los llamados, se enlazaron a la línea de emergencias 911 para solicitar el apoyo de una ambulancia y paramédicos. Explicaron que necesitaban ayuda para atender a un infante que estaba inconsciente. Minutos más tarde arribó el personal médico y elementos de la Policía Municipal.

El niño presentaba graves lesiones

Si bien se le brindó soporte médico al pequeño, no se pudo hacer más para salvar su vida debido a las heridas de gravedad. Al verificar que ya no contaba con signos virales, confirmaron el deceso. Los abuelos explicaron que el niño estaba bajo su cuidado debido a que la madre, de 18 años, se había ido a terminar unos pendientes.

Paolo, el responsable del atropellamiento, podría enfrentarse al cargo de homicidio culposo. Al ser la muerte responsable de un descuido, el Código Penal Federal marca una pena de prisión que puede ir de ocho a 20 años, aunque la sanción puede variar dependiendo de la entidad federativa, ya que las leyes de pueden variar entre las distintas jurisdicciones del país.

Nadie está exento de que le ocurran este tipo de situaciones, las cuales pueden cambiar la vida de las personas involucradas para siempre. Si esto ocurre, se recomienda NO TOCAR NADA de la escena del incidente, mantenerte en el lugar del hecho y no huir, llamar a la aseguradora tan pronto como sea posible, contactar a un abogado, ya que es fundamental para la defensa de cualquier acusado, no dar declaraciones a las autoridades, pero sí cooperar con ellas. Una vez que llegue el perito, se brindan los detalles necesarios.

Fuente: Tribuna Sonora