Ciudad Obregón: Balacera en la vía pública causa pánico y moviliza a las autoridades

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las últimas horas del pasado jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Matías Méndez, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada: presuntamente, sicarios se enfrentaron con agentes de la Secretaría de Marina (Semar).

Balacera en Cajeme moviliza a las autoridades. Foto: Archivo TRIBUNA

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, la balacera ocurrió la noche de ayer, jueves 6 de junio de 2024, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, por las calles Luis Alcaraz y Rodolfo Campodónico, en la colonia ya mencionada de Ciudad Obregón. Ahí, vecinos denunciaron, mediante el Servicio de Emergencias 911, que en la vía pública se escuchaban fuertes detonaciones de arma de fuego.

A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional. Información extraoficial comentó que, presuntamente, sicarios habían agredido a oficiales de la Semar, y que cuando huían, los marinos lograron interceptar a un masculino, a quien persiguieron durante varias calles.

Supuestamente, este hombre, de identidad y edad desconocidos, se resguardó en una vivienda, no obstante, no lograron ubicarlo. Rápidamente se desató un fuerte operativo en calles de la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón, para ver si lograban ubicar al presunto criminal, no obstante, el resultado fue negativo. Estas acciones por parte del Gobierno Estatal y Federal duraron varios minutos.

Los oficiales de la Policía Municipal de Cajeme se limitaron a redactar el Informe Policial Homologado (IPH) que será presentado ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). En tanto, la Secretaría de Marina no ha confirmado un enfrentamiento con presuntos criminales, por lo que se cree que solo se trató de la persecución contra un supuesto generador de violencia en la región.

