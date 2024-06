VIDEO: Surgen escalofriantes detalles del trágico colapso en el Bar Richi de San Luis Potosí

Comparta este artículo

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Hace algunas horas, en TRIBUNA te estábamos reportando la tragedia sucedida en un antro bar ubicado en San Luis Potosí, pero conforme ha ido avanzando la jornada ha trascendido mayor información sobre lo ocurrido y a continuación te brindaremos una actualización con el número de víctimas y sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el mencionado establecimiento.

En primera instancia se dijo que cerca de 50 jóvenes, quienes celebraban una graduación, se habían subido a una terraza, la cual terminó por vencerse. Según los primeros reportes, el incidente habría dejado un saldo de tres muertos y 16 heridos; sin embargo, horas después trascendió una actualización en la que se reveló que, lo que realmente ocurría en el bar ubicado en la plaza Alttus, de la avenida Sierra Leona, en la colonia Garita de Jalisco, era un concierto.

Reportes indican que, en aquel momento, se estaba presentando un cantante identificado como Kevin Moreno. El lugar lucía abarrotado y la gente estaba subiendo por las escaleras, cuando la terraza terminó por vencerse. El accidente dejó un saldo de dos adolescentes muertos y, por lo menos, 15 personas heridas, todas ellas eran muy jóvenes. Luego del accidente, algunos transeúntes y personal del bar se aproximaron a ayudar a los lesionados.

Momentos más tarde, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad, junto con Protección Ciudadana, quienes se encargaron de brindar apoyo a los heridos. Según lo que se muestra en algunos videos, los jóvenes que sobrevivieron a la caída, se encontraban tirados en el piso, mientras eran auxiliados, algunos intentaron llamar por teléfono a sus familiares para que fueran por ellos.

Los cuerpos de las víctimas fueron levantados por Servicio Médico Legal (Semele) y hasta el momento no han sido identificados de manera pública. Cabe señalar que reportes recientes indican que el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz Flores, reveló que el antro no contaba con los permisos necesarios para celebrar un concierto, puesto no cumplían con las medidas de seguridad.

