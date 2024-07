Tribunal Federal ratifica extradición de sobrino de Rafael Caro Quintero, 'El R'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Un Tribunal Federal rechazó anular el acuerdo que dio luz verde a la extradición a los Estados Unidos de Rodrigo Omar Páez Quintero, conocido como 'El R', quien es sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero y presunto líder del Cártel de Caborca. Por unanimidad, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la CDMX se negó a la protección y, en cambio, confirmó la resolución dictada por Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal.

Para quien no lo sepa, el sobrino del capo intentaba revertir la resolución de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, quien el 28 de junio del año pasado autorizó su extradición a los Estados Unidos. Páez Quintero argumentó que la extradición debía ser denegada debido a las violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufren los mexicanos en procesos penales o cumpliendo penas de prisión en Estados Unidos, lo cual, según él, contraviene el artículo 10 Bis de la Ley de Extradición Internacional.

No obstante, el juez de primera instancia desestimó este argumento por ser genérico y no presentar motivos concretos y fundados que sugieran un peligro real para su vida o integridad. “El peligro al que alude resulta un acto futuro y de realización incierta pues no existen elementos que den sustento a sus afirmaciones, por lo que constituyen apreciaciones subjetivas”, sentenció Brieba de Castro, cuya resolución fue ahora ratificada.

La Fiscalía de Estados Unidos cuenta con diversas pruebas contra ‘El R’, incluyendo testimonios de testigos cooperadores y agentes de la DEA, así como comunicaciones intervenidas y pruebas físicas. Páez Quintero alegó que estas pruebas fueron obtenidas ilegalmente y que no se le notificó sobre las penas correspondientes a los delitos que se le imputan en Estados Unidos. Además, cuestionó la legitimidad de la subsecretaria de Relaciones Exteriores que firmó el acuerdo de extradición.

No obstante, todos los alegatos de ‘El R’ fueron declarados infundados tanto por el juez de primera instancia como por el Tribunal Colegiado. Una Corte Federal del Distrito de Arizona busca juzgarlo por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Es necesario mencionar que Rodrigo Omar Páez Quintero fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en México como el encargado de reconstruir el legado criminal de su tío, liderando el Cártel de Caborca y tratando de retomar el control de actividades delictivas en Sonora. Este cártel, fundado por Rafael Caro Quintero tras su salida de un penal en 2013, ha sido protagonista de una violenta disputa por la plaza con Los Chapitos, hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

El principal bastión de Páez Quintero era el norte de Sonora, donde operaba junto a su presunto jefe de sicarios, José Darío Murrieta Navarro, ‘El Cara de Cochi’, líder del grupo de gatilleros conocidos como La Barredora 24/7. Otros parientes, como Juan Pablo Quintero Martínez, El Pablito; José Gil Caro Quintero, El Pelo Chino y Ramón Quintero Páez, El Tiko, también han sido implicados en la lucha por el control del territorio en Sonora.

La confirmación de su extradición marca un importante desarrollo en la lucha contra el narcotráfico, subrayando el compromiso de las autoridades mexicanas y estadounidenses en llevar a juicio a los líderes de organizaciones criminales.

Fuente: Tribuna