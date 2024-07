Madre abandona a su hija de 5 años en Yucatán; le dejó 40 pesos en mano

Comparta este artículo

Puerto Progreso, Yucatán.- Habitantes de Yucatán presenciaron una desgarradora imagen de abandono infantil. Por las calles de Puerto Progreso, una niña de cinco años caminaba sola y sin rumbo, por lo que se acercaron a preguntarle si estaba bien al notar parecía preocupada y desorientada.

Al darse cuenta de que no había ningún tutor que la acompañara, los vecinos le dieron resguardo e intentaron encontrar a los padres de la pequeña que en su mano cargaba 40 pesos mexicanos. Una mujer decidió hacer uso de las redes sociales para dar a conocer el caso y ver si corría con la suerte de que la publicación llegara a la madre de la menor. En el texto se leía: "Hola, buenas tardes, si me pueden ayudar a encontrar a su familia de esta bebé", pero no obtuvo la respuesta que esperaba.

En el mismo post explicó que la niña le dijo que se llamaba Linda y que su mamá la bajó de la combi en la que viajaban. "Si alguien la conoce, por favor pregunte por ella. Pobrecita, no se vale", escribió. El texto fue replicado por medios de comunicación en Facebook, donde decenas de usuarios se mostraron indignados por la situación. A la par, exigieron que se investigue el caso a fondo hasta dar con el paradero de la responsable para que reciba consecuencias legales.

Se difundió la fotografía de la supuesta madre de Linda

Por su parte, las autoridades del municipio de Umán notificaron que, en caso de no localizar a la madre o a algún familiar, Linda sería traslada a un albergue o bien, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF). Los hechos fueron compartidos con la directora del DIF en Yucatán, Ana Rodríguez, quien se dijo consternada por el abandono y aseguró que la institución ya trabaja para brindarle atención a la pequeña.

Nuestra prioridad es la integridad y el bienestar de la niña. Nos aseguraremos de que reciba el apoyo necesario para superar este difícil momento", dijo la funcionaria a Por Esto, un medio local de Yucatán

Primeras averiguaciones apuntan a que la familia de la niña atraviesa una situación económica precaria, motivo por el cual su madre pudo haber tomado la decisión de dejarla a su suerte al no poder hacerse cargo de sus necesidades básicas de alimento, vestido, entre otras cosas. Además, versiones extraoficiales sostienen que los abuelos de la menor se enteraron de lo sucedido y acudieron ante la Policía para recuperar a su nieta.

