Rapero Liriko Wan responde a acusaciones de Sergio Daniel por asesinato de Paola Andrea

Mexicali, Baja California.- El lamentable asesinato de Paola Bañuelos está causando indignación en todo México, pues la joven salió a divertirse a un antro de Mexicali y al momento de intentar regresar a casa desapareció tras tomar un taxi de aplicación. Una vez hallado su cuerpo todas las sospechas apuntaban al conductor de ese vehículo, Sergio Daniel Gutiérrez, quien huyó a Ciudad Obregón, Sonora, pero al final se entregó a las autoridades.

El chofer aseguró que se fue de Mexicali por "miedo" a que algo le pasara por las amenazas que recibió, sin embargo, a través de sus estados de WhatsApp ya había afirmado que no se entregaría hasta que investigaran y detuvieran a dos personas más, que señaló de supuestamente estar implicadas en el crimen. Dijo que sus nombres eran Liriko Wan y Jacob Silva, y los acusó de presuntamente ser los "captores" de Paola Andrea.

Uno de los señalados fue Liriko Wan, un cantante de rap originario de Mexicali que constantemente comparte su canciones en Facebook y YouTube. El joven, cuya foto fue difundida por Sergio Daniel, salió a desmentir las acusaciones y afirmó que él no está involucrado en la muerte de la joven de 23 años de edad. A través de su cuenta de Facebook Liriko Wan compartió el siguiente mensaje:

Les comento, estoy en el mejor momento de mi carrera musical y taren un chisme ajeno a mi persona, lo que están haciendo conmigo se llama discriminación, ya que se basan en un Facebook falso para difamarme y hacer todas esas acusaciones", se lee.

El rapero, además incluyó en su mensaje el deseo de que los responsables de señalarlo le ofrezcan disculpas, especialmente porque adelantó que no piensa darse a la fuga pese a estar señalado en el feminicidio de Paola Bañuelos, cuyo cuerpo fue encontrado en un una zona baldía, donde se cree, el cantante de música urbana había grabado el video musical de uno de sus temas en la que habla de asesinar.

Yo no me voy a desaparecer ni nada de eso, yo seguiré trabajando haciendo música. No me interesan sus mitotes, chisme y arguende. ¡Espero sus disculpas! Es una lástima lo de la muchacha, pero se tienen que informar antes de abrir la boca. Todos esos que me juzgaron guiándose en mi apariencia, mis tatuajes, quizá yo me veo mal, pero ustedes están podridos".

Pese a estas palabras de Liriko Wan, los internautas han sospechado de sus acciones y le han cuestionado en sus distintas publicaciones aclaratorias sobre por qué borró fotografías y posts de los últimos días, a tan solo unas horas que se difundiera a mayor nivel el caso de Paola Andrea en las redes sociales. Incluso le han mencionado que una de sus cancion es más polémicas haya sido bajada de las plataformas digitales.

El tema en cuestión se titula Maldito psicópata, cuya letra es la siguiente: "Soy un maldito psicópata que no ha demostrado su potencial, aparento ser buena gente por mi trastorno mental. Si supieran que mi mente es la mente de un criminal, de un asesino serial y de un depredador sexual, ya que mis pensamientos bajo la influencia de drogas hacen que yo me convierta en una mierda de persona. Mis bajos instintos y mi mente no razonan cuando veo que el cuerpo de mi víctima ya no reacciona".

Fuente: Tribuna