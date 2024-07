Semefo ocultó el cuerpo de hijo desaparecido a su madre durante 8 meses: "No es justo"

Zacatecas, Zacatecas.- Una mujer vivió ocho meses en zozobra al no saber nada acerca del paradero de su hijo, a quien reportó como desaparecido el 2 de noviembre del año pasado. Este tiempo de angustia pudo haber sido más breve de no haber sido porque el Servicio Médico Forense (Semefo) le ocultó información relevante sobre la localización de José Alejandro de la Cruz López, quien tenía 21 años.

Virginia Cruz acudió al foro de consulta ciudadana sobre la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) para hacer de conocimiento público la negligencia del Semefo. Aunque dicho espacio estaba enfocado en otros temas, Cruz mencionó que estaba desesperada por hacerse oír, pues en distintas ocasiones intentó acercarse a diputados y al gobernador de la entidad, David Monreal, pero las puertas le fueron cerradas.

De acuerdo con Cruz, una vez que se levantó el acta de desaparición de su hijo, acudió a varias dependencias para movilizar el caso, siendo una de ellas el Semefo, donde se sometió a estudios de ADN y dejó su número telefónico y dirección, entre otros datos personales en caso de que más adelante la institución tuviera conocimiento sobre Cruz López. Sin embargo, el aviso nunca llegó a pesar de que en ese mismo mes ingresó el cuerpo del joven. Debido a la omisión por parte del personal es que la mujer exige justicia.

Recalcó que visitó en distintas oportunidades las instalaciones del Semefo en búsqueda de nueva información, pero en otras sus intervenciones negaron saber más al respecto. Virginia relató que durante todo el tiempo en el que no supo nada acerca de su hijo, se hacía cientos de preguntas sobre las condiciones en las que José Alejandro podría encontrarse. A la par, presentó su experiencia a fin de que las personas que también tengan algún familiar desaparecido la tomen como antecedente y no teman de exigirle al Gobierno que "les enseñe hasta el último cadáver que haya".

Yo ya no dormía porque diario yo pensaba cómo andará mi hijo, cómo lo tendrán, comerá o no comerá, cuando la maldita Semefo disfrutando y yo sufriendo por la pérdida de mi niño, no se vale".