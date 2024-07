Carlos Salcedo rompe el silencio tras el asesinato de su hermana Paola Salcedo

Ciudad de México. - A más de diez días del trágico asesinato de Paola Salcedo, el futbolista del Cruz Azul y hermano de la víctima, Carlos Salcedo, decidió pronunciarse públicamente por primera vez. En medio de una polémica sobre los responsables del atentado, Salcedo externó su dolor y duelo por los hechos ocurridos el pasado 29 de junio.

Hay que señalar que Carlos Salcedo había solicitado su salida de Cruz Azul, alegando problemas personales y familiares, apenas unos días después de la muerte de su hermana. La solicitud, de carácter "urgente", buscaba permitir al futbolista tapatío abandonar México en los próximos días.

Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando María Isabel Hernández, madre del futbolista, utilizó las redes sociales para acusar directamente a su hijo y a su esposa, Andrea Navarro, como los responsables intelectuales del crimen. En una publicación en la cuenta de Instagram de Paola Salcedo, Hernández señaló que la intención del futbolista de dejar el país era un intento de evadir las consecuencias de sus actos.

Unos días después, las autoridades identificaron y vincularon a proceso a Iván ‘N’ y Manuel ‘N’, como los presuntos responsables del homicidio calificado en perjuicio de Paola Salcedo. Los testimonios iniciales indicaron que el crimen fue resultado de un intento de robo relacionado con la adquisición de sustancias ilícitas. No obstante, la madre de Salcedo expresó su escepticismo sobre la versión oficial, argumentando que no era lógico que los delincuentes dispararan seis veces únicamente para robar.

Ahora bien, tras 14 días de silencio, Carlos Salcedo finalmente se pronunció a través de una historia en su cuenta de Instagram. En su mensaje, el exfutbolista de los Tigres expresó su dolor y el proceso de sanación que atraviesa debido a la pérdida de su hermana.

Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto. Recuerda que nadie sana de la noche a la mañana, sé paciente contigo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad. Pero aceptar no es borrar esas memorias, es abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias", escribió Salcedo.