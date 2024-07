Código rojo en Cajeme: Reportan ataque armado en contra de una persona; no hay detenidos

Comparta este artículo

Ciudad de Obregón, Sonora.- Si bien, las autoridades han hecho grandes esfuerzos para disminuir los altos índices de inseguridad que se han reportado en el país durante los últimos años, la realidad es que estos se mantienen, al grado en el que crímenes como narcomenudeo, ajustes de cuentas, feminicidios, secuestros, trata de personas o cobro por derecho de piso se han convertido en una constante en la República Mexicana.

Un ejemplo de ello ocurrió durante la noche del pasado viernes, 12 de julio, y la madrugada de este sábado, 13, momento en el que unas personas armadas agredieron a un transeúnte en las calles de Cajeme, en Ciudad Obregón. De acuerdo con algunos informes, la víctima fue abordada por sujetos desconocidos en la calle Rafael Guirado y Venustiano Carranza. Al parecer los individuos únicamente se acercaron a agredirlo.

La víctima logró sobrevivir y fue trasladado al hospital por la policía de Cajeme

Hasta el momento, no han surgido demasiados detalles con respecto a lo ocurrido, pero se sabe que alguien alertó a las autoridades, quienes no tardaron en acudir hasta el lugar para atender la llamada de auxilio. A diferencia de otros casos, la víctima no fue trasladada en ambulancia, sino que fue llevada hasta el hospital abordo de una unidad policíaca, donde recibió atención médica especializada derivado de la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento, no se reveló la identidad de la víctima, tampoco se tiene ninguna descripción relacionada con los agresores o el nombre de los mismos; también se ignora el móvil del crimen, es decir, si se trató de un asalto que salió mal o si tiene relación con un ajuste de cuentas, por lo que será necesario aguardar hasta que las autoridades terminen de realizar las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que pasó.

Durante la jornada del pasado jueves, 11 de julio, un hombre con oficio de barbero resultó fue agredido con armas cortas por un grupo de individuos en las región de Nogales, en el interior de un negocio de estética masculina ubicado precisamente en la avenida Obregón. Según reportes, habrían sido tres los agresores, aunque se desconoce con exactitud su descripción física. Una vez que los individuos terminaron de propinarle la golpiza a la víctima, éstos emprendieron la huida.

