FGE de San Luis Potosí confirma el hallazgo de un feto en plena vía pública; esto se sabe

Tamazunchale, San Luis Potosí.- En días recientes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí confirmó el hallazgo de un feto en una comunidad de la entidad. Dado a que se trata de un caso en desarrollo, hasta el momento se desconocen muchos detalles al respecto, pero las autoridades ya comenzaron una carpeta de investigación para determinar cómo fue que llegaron los restos humanos a la calle.

De acuerdo con algunos informes, el feto fue localizado en las inmediaciones de la comunidad La Ceiba en Tamazunchale. Se desconoce con exactitud quién encontró el feto, pero se sabe que el denunciante declaró que los vestigios estaban a un costado de la parada del transporte público en la carretera 102. Momentos más tarde arribaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) para corroborar el hallazgo.

Autoridades de SLP localizan a un feto tirado

Una vez en el sitio, descubrieron que, en efecto, en el sitio se encontraba el pequeño cuerpo de un feto, el cual fue levantado por los Servicios Periciales de la FGE de San Luis Potosí; posteriormente, los vestigios fueron enviados a la Vicefiscalía Científica, donde se le realizara un análisis que permitirá que progresen las investigaciones. Hasta el momento, no se cuentan con pistas sobre quién pudo haber llevado hasta ahí el pequeño cadáver.

Por ahora, se desconoce si la Fiscalía cuenta con una línea de investigación en específico o está trabajando en varias, esto es debido a que se ignora si el feto habría sido arrojado ahí por la propia madre o si alguien más lo llevó hasta ese lugar. Por el momento, las autoridades se enfocarán en realizar una autopsia con la finalidad de comenzar con bases solidas para las indagatorias. Por ahora, es toda la información de la que se dispone.

Hallan feto tirado en San Luis Potosí

¿El aborto es legal en San Luis Potosí?

De acuerdo con algunos informes, en la actualidad el aborto de manera voluntaria no es un acto legal en el mencionado estado, aunque existen excepciones que pueden permitir que una fémina interrumpa el embarazo y estas son: aborto por accidente, por violación, inseminación artificial no consentida o porque la vida de la madre corra peligro debido a la gestación de la nueva vida; de ahí en más no es permisible.

