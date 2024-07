Cae Mónica por la muerte de su hija de 3 años en Chihuahua; presentó diversos golpes

Comparta este artículo

Chihuahua, Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua reveló que una mujer identificada como Mónica Karely O. E. fue detenida por su probable participación en el delito de feminicidio agravado en contra de su hija de 3 años de edad. De acuerdo con la imputación, la señalada agredió físicamente a la niña en hechos registrados al interior de un domicilio ubicado en la colonia Portal del Real, en la ciudad de Chihuahua.

La fémina fue capturada en la colonia Praderas del Sol mediante una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el pasado 9 de julio en la colonia Praderas del Sur, siendo puesta a disposición de un juez de control. Las autoridades expusieron diversas entrevistas, testimoniales, documentales, opiniones técnicas y periciales, que fueron determinantes para que el juzgador resolviera iniciarle proceso penal.

Por ello permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil, de la ciudad de Chihuahua. Cabe mencionar que, en este caso penal, se encuentra vinculado a proceso también un sujeto de nombre Francisco V. P. ya que también se reunieron evidencias de su probable relación en el crimen, como cohabitar en el domicilio con la menor y encontrarse en el lugar de los hechos ocurridos el 18 de abril de 2023.

El asesinato de la niña

La pequeña Ximena Sofía falleció víctima de lesiones presuntamente ocasionados por sus padres. En su declaración, Mónica Karely, mamá de la menor, acusó ante el juez de la causa, a su pareja sentimental por el homicidio de su hija. "Cuando yo me fui la dejé viva, yo no sé qué le hizo, pero él me la mató", lamentó entre sollozos la madre de la menor al relatar los hechos donde falleciera su menor hija.

De acuerdo con la imputación de la Unidad de Investigación de Feminicidios, la madre en compañía de su pareja Francisco V.P., agredió físicamente a la niña el 18 de abril de 2023, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Portal del Real, en la ciudad de Chihuahua. En los antecedentes del caso, se desprende que la mujer en compañía de Francisco cerca de las 4:00 horas de la madrugada realizaron diferentes golpes a la niña.

Mónica Karely O. E. y Francisco V. P.

Luego de ver que la misma no respondía, decidieron llevarla al Hospital Infantil, donde los encargados del lugar la declararon sin vida, tras haber recibido una severa golpiza. Los padres habían dicho que la niña se había caído, motivo por el cual se dio vista a las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna y FGE Chihuahua