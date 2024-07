Puebla: Es golpeado por presunto abuso a una niña; informan que le tocó el hombro

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- El pasado viernes, 12 de julio, se registró un fuerte altercado en las inmediaciones de una comunidad de Puebla, sitio en el que una mujer, junto con varias personas golpearon a un hombre, de 54 años, identificado como José Nicolás Juan Ramos Pérez, quien fue acusado de haber abusado sexualmente de una menor; sin embargo, este caso desató especial controversia porque la familia del imputado alega que se trata de alguien con retraso mental y que únicamente le tocó el hombro a la infante.

Los hechos ocurrieron en el interior de una tienda y aunque aún no está claro cómo ocurrieron las cosas, la sobrina de Juan Ramos declaró que su familiar se habría encontrado con la infante a quien le tocó el hombro, pero la niña se habría asustado, por lo que fue a decirle a su mamá lo ocurrido. Este hecho fue tomado a mal por la progenitora quien alega que hubo tocamientos indebidos a la menor, por lo que ella, junto con otras personas procedieron a golpear por varios minutos al individuo.

Acusan a un hombre de abusar de una menor en Puebla

La sobrina de Juan Ramos alega abuso de influencias, porque indica que, luego de la agresión el acusado fue llevado hasta el Centro de Control Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), donde el padre y la madre de la supuesta agraviada se mostraron muy cercanos a los oficiales, a quienes saludaban de puño cerrado: “Le decían ‘ya sabes, cualquier cosa que necesites hazme una llamada y aquí estamos, para servirte'” acusó la sobrina.

La mujer también señaló que se desconoce si los padres de la menor son trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Fiscalía General del Estado de Puebla, pero destacó que nadie auxilió a su tío, sino por el contrario, rápidamente se levantó la denuncia por abuso sexual: “Pero no fue así, sólo le tocó el hombro y él no se sabe defender”, aseguró la sobrina del acusado. La fémina detalló que, por el momento, no pueden probar que el hombre padece de sus facultades mentales porque perdieron toda la documentación, pero asegura que él tiene un ligero “retraso”.

“Él se expresa tocando a las personas (…) toca el hombro de muchas cosas, hasta pudo tocarla para pedirle que le diera permiso”, dijo la mujer.

Cabe señalar que nadie presenció el momento en el que ocurrió la agresión, por lo que se desconoce con exactitud qué pasó. Y es que, según información de medios locales, ni siquiera el tendero vio lo que pasó, puesto se percató de que algo extraño sucedía cuando escuchó a la turba enfurecida atacar al hombre. La sobrina del sujeto afirmó que comprende que a una menor no se le debe tocar bajo ningún concepto, pero también externo que solo quiere que se lleve un juicio justo, tomando en cuenta el padecimiento de Ramos.

Fuentes: Tribuna