FOTOS: Un muerto tras choque de taxi contra camión de transporte en la Gustavo A. Madero

Ciudad de México.- Un fatídico accidente se registró este fin de semana en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Se reportó la muerte de un hombre después de que un taxista se impactó contra un autobús. Se presume que el copiloto de la unidad murió de un infarto después del siniestro debido al susto por el accidente. Los hechos se registraron en la Colonia Chalma de Guadalupe.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades capitalinas, un taxista se estrelló contra un autobús en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero, justo entre la calle Estado de México esquina con Morelos. Se informó que el taxista se estrelló contra la parte trasera de un camión de transporte público, por lo cual su parte frontal quedó totalmente destrozada. Esto habría derivado en el infarto del pasajero de la unidad.

Ante el fuerte accidente, las personas que se encontraban en el lugar de inmediato se acercaron para auxiliar a los lesionados y llamaron a los servicios de emergencia, al sitio arribaron paramédicos quienes prestaron los primeros auxilios al sujeto, sin embargo, al revisarlo se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales. Los testigos de los hechos relataron que el taxista circulaba a exceso de velocidad.

Taxi se estrella contra camión en la GAM, foto: especial

Los pasajeros del camión de transporte público tuvieron que ser bajados de la unidad debido a que ya no podía continuar con su ruta tras este fuerte accidente. En cuanto a la víctima, no se reveló la identidad, sin embargo, las autoridades indicaron que se trata de un hombre que perdió la vida en el asiento del copiloto. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este fuerte accidente de tránsito que cobró la vida de una persona.

Al sitio arribaron elementos de policía quienes acordonaron la zona de los hechos y solicitaron la intervención de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes de inmediato llegaron al punto de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Tras concluir con sus trabajos, procedieron con el levantamiento de la víctima mortal. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro correspondiente, donde será entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna