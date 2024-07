Sonora: Pareja es arrollada por un tren al intentar ganarle el paso, en San Luis Río Colorado

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la jornada del pasado domingo, 14 de julio, te informamos en TRIBUNA sobre el macabro hallazgo en las inmediaciones de las vías del tren de Empalme, en el estado de Sonora, sitio en el que unos trabajadores localizaron un cuerpo lleno de heridas y con mutilaciones en las extremidades, especialmente en las piernas. Según la primera hipótesis de las autoridades es que esta persona descrita como una persona del género masculino fue arrollada por el ferrocaril.

A tan solo 24 horas de este evento, fue reportado otro accidente en el municipio de San Luis Río Colorado, sitio en el que un automóvil fue arrollado por un tren de carga que pasaba por la zona. De acuerdo con algunos reportes, el causante del incidente no sería otro que el propio conductor del automóvil particular, el cual habría intentado ganar el cruce con el ferrocarril, pero no logró hacerlo y terminó por ser atropellado.

Autoridades culpan al conductor del auto por intentar ganar el paso del tren

Los hechos ocurrieron durante la jornada del pasado sábado, 13 de julio, en el área limítrofe de las regiones de Luis B. Sánchez y Colonias Nuevas, las cuales se encuentran en la mencionada cabecera municipal y parte del estado de Baja California, cuando un vehículo Ford Focus fue impactado por un tren de carga, lo que provocó que tanto el auto como sus pasajeros, un hombre y una mujer, fueran arrastrados por varios metros, lo que generó notables heridas en ambos y graves daños en el auto.

En determinado momento, alguien se contactó con las autoridades correspondientes y, en cuestión de minutos, el lugar estaba repleto de ambulancias y Bomberos Voluntarios, quienes apoyaron en las labores de rescate de la pareja; en el sitio también se reportó la presencia de la Policía Municipal (PM), mismos que tomaron nota de lo ocurrido. Según reportes brindados por el comandante Diego César Hernández, ambas personas (cuyas identidades se mantienen bajo anonimato) fueron trasladadas a un hospital local.

Un vehículo es arrollado en las vías de SLRC

Por ahora, las autoridades de Baja California, se están encargando de realizar las investigaciones complementarias. Hasta el momento se desconoce si este hecho podría tener algún tipo de repercusión legal en agravio del conductor como por ejemplo una multa o algún otro tipo de sanción por parte de las autoridades, mientras tanto, será necesario esperar para ver el progreso de las indagatorias de la policía.

Fuentes: Tribuna