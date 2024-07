Terrible hallazgo: Encuentran los cuerpos de dos hombres en canal del Valle del Yaqui

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos cuerpos fueron encontrados flotando en un canal de riego del Valle del Yaqui, lo que desató la movilización de autoridades policíacas y militares, además de rescatistas de Bomberos de Cajeme. Se trata de dos hechos diferentes suscitados en la misma zona y con solo algunas horas de diferencia, sin embargo, hasta el momento se desconoce si ambos descubrimientos tienen alguna relación.

Todo ocurrió en las calles 800 y 1, a unos 2 kilómetros al norte de Pueblo Yaqui. El primero de los cuerpos fue encontrado cerca de las 22:40 horas de ayer martes. El fallecido era de tez morena, complexión delgada, cabello negro, y su edad oscilaba entre los 25 y 30 años. Llevaba una camisa de cuadros negros y blancos y pantalón café. Fue hallado en la orilla norte del mencionado canal y al este del puente que está sobre la calle 1.

El segundo hallazgo se hizo alrededor de las 6:30 horas de este miércoles en el mismo canal, pero en la margen sur. Era un hombre de edad similar al primero, tez morena y delgado. No llevaba camisa, vestía pantalón azul de mezclilla y estaba descalzo. En ambos casos no se les encontraron señales de violencia, por lo cual se cree que podrían haber muerto por ahogamiento, pero esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Personal del Departamento de Bomberos se encargó de rescatar los cuerpos en presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Sonora. El suceso también provocó la movilización de policías estatales y municipales, así como de la Guardia Nacional. Los fallecidos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar las autopsias correspondientes y esperar a que sean identificados.

Rescatistas de Bomberos prestaron sus servicios en el sito

Esto sucede después de que el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme logró resultados positivos en su labor de búsqueda. Alrededor de las 10:00 horas del pasado lunes 15 de julio, tras recibir un reporte anónimo sobre la presencia de una persona sin vida a las afueras de Ciudad Obregón, las mujeres del grupo se dirigieron a 800 metros al poniente de la represa Bachoco, donde localizaron el cuerpo de hombre en estado de putrefacción.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora