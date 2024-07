Liberan al 'Niño sicario' en CDMX: Asesinó a una menor de 2 años en Álvaro Obregón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las autoridades de la Ciudad de México no pudieron mantener tras las rejas al niño sicario, un adolescente de tan solo 14 años presuntamente responsable de asesinar a una niña de dos años durante una balacera en Álvaro Obregón. La víctima es la pequeña Bárbara que se encontraba en un punto de venta de ropa con su madre, quien también resultó lesionada, sin embargo, la fiscalía capitalina no pudo acreditar su participación, por lo cual lo dejó en libertad.

El llamado niño sicario era la única persona detenida por este hecho ocurrido en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón el pasado 8 de junio, ya que su cómplice permanece prófugo de la justicia. En ese sentido, fue el periodista de nota roja Carlos Jiménez, quien compartió en redes sociales las fotografías del agresor, quien presuntamente, señaló fue liberado por las autoridades de la Ciudad de México.

El comunicador informó que los responsables del homicidio serían 2 presuntos sicarios quienes dispararon en contra de una mujer y sus 2 hijas cuando vendían productos afuera de su domicilio, ubicado en la Colonia Jalalpa El Grande, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. En aquella balacera, la bebé de 2 años perdió la vida, mientras que su madre y su hermana de 17 años fueron lesionadas por las balas.

Liberan a Niño sicario en Álvaro Obregón, foto: especial

En redes sociales, el periodista informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no pudo acreditar la participación del menor de 14 años en el asesinato de la pequeña Bárbara, por lo cual quedó en libertad. Esto debido a que la dependencia capitalina no demostró que estaba relacionado con los hechos. De inmediato se generó una fuerte respuesta negativa por parte de los internautas, quienes no dudaron en exigir justicia por la pequeña asesinada.

Se debe de mencionar que este hecho de violencia generó conmoción en la Ciudad de México, ya que fue captado por cámaras de videovigilancia, en los videos se aprecia el momento exacto en que los presuntos agresores llegan en una motocicleta al puesto donde están la madre y sus 2 pequeñas y les dispararon sin mediar palabras. Más tarde se informó que uno de ellos fue detenido.

Así mismo había trascendido que se equivocaron de objetivos al momento de efectuar la balacera, por lo que esta muerte habría sido un daño colateral de la delincuencia en la Ciudad de México. En ese sentido, los internautas reaccionaron ante este caso de una pequeña asesinada en Álvaro Obregón y aseguraron que no podían creer que la fiscalía no demostrará que tuvo participación en el crimen, incluso otros señalaron que en México la justicia solamente existe para los más ricos.

Fuente: Tribuna