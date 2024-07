"Pensaste que no te íbamos a encontrar": Ejecutan a José frente a su esposa en Naucalpan

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- Una mujer que caminaba en compañía de su marido en las calles de la colonia San Antonio Zomeyucan, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, cuando escuchó que unos sujetos se aproximaron, montados en una motocicleta quienes, posteriormente gritaron una amenaza y abrieron fuego en contra de su esposo. Todo parece indicar que la mujer salió ilesa del ataque, pero su pareja no tuvo la misma suerte.

Los hechos ocurrieron durante la jornada del pasado jueves, 18 de julio, en la mencionada ubicación, cuando unos individuos se aproximaron a la fémina y a José Ricardo ‘N’, de 32 años. Según el testimonio de la fémina, los individuos arribaron abordo de una motocicleta tipo cross, para luego gritar: “Pensaste que no te íbamos a encontrar pe…, te llevó tu pu… madre por chapulín”, para luego disparar en diversas ocasiones contra el masculino.

José Ricardo fue auxiliado por los paramédicos, pero ya no contaba con signos de vida

La mujer, quien según fuentes extraoficiales sufrió una crisis nerviosa tras ver el ataque a su marido, le contó a las autoridades, que una vez que terminaron con su funesta tarea, los gatilleros aceleraron la velocidad de la motocicleta y se marcharon de la zona. Por su parte, su esposo cayó tendido boca arriba, encima de un charco de su propia sangre. Al notar esto, la testigo comenzó a gritar por ayuda, puesto José Ricardo ‘N’ continuaba con vida, aunque estaba agonizando.

Minutos más tarde, arribó la unidad PC-102 de Protección Civil y un equipo de paramédicos, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios a la víctima, pero de nada sirvió, puesto luego de una rápida revisión, se percataron de que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que no quedó mayor remedio que certificar su muerte. En tanto, las autoridades organizaron un operativo por la zona para dar con los responsables, pero hasta el momento no se reporta la detención de ningún sospechoso.

Mientras tanto, el agentes del Ministerio Público se presentaron a la escena para abrir una carpeta de investigación, en la que dejaron constado que la víctima habría recibido alrededor de 14 disparos, de una pistola calibre .9 milímetros. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, pero según datos brindados por la mujer, su esposo se dedicaba a la venta de sustancias ilegales, por lo que considera que ésto habría llamado la atención de bandas criminales. Según sus declaraciones, José Ricardo ‘N’ ya había recibido amenazas de muerte previamente.

