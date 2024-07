Padre e hijo son atacados a balazos por asaltantes en la México-Pachuca; el joven murió

Comparta este artículo

Tecámac, Estado de México.- Este martes 2 de julio trascendió la lamentable noticia de un asesinato en la carretera México -Pachuca. En los hechos, un hombre y su hijo fueron atacados a tiros mientras intentaban evadir a unos asaltantes que los interceptaron en dicha vía. La grabación del crimen se volvió viral en redes sociales, ya que muestra al conductor y padre del adolescente pidiendo ayuda desesperadamente después del ataque.

El padre y su hijo viajaban por la carretera México - Pachuca, cuando a la altura del kilómetro 29, en la caseta de Ojo de Agua, municipio de Tecámac, Estado de México, fueron interceptados por un Volkswagen Jetta negro con placas de circulación Z72-BCW. Los ocupantes del vehículo tenían como objetivo cometer un asalto. Aunque no se confirmó si lograron su objetivo, se captó a uno de los presuntos responsables subiéndose al sedán para marcharse.

Tras esto, el hombre ordenó a su hijo que grabara a los agresores, con el propósito de denunciarlos. El joven accedió y, desde su teléfono, capturó cómo el Volkswagen Jetta huía a toda velocidad por los carriles de la derecha, casi llegando al acotamiento. Sin embargo, en las imágenes se puede ver que los agresores bajaron su velocidad para posiciones atrás de la camioneta de las víctimas, a quienes le dieron alcance una vez más.

En ese momento les dispararon varias veces desde su automóvil, causando la muerte del joven copiloto. Tras el ataque, el padre de la víctima comenzó a pedir ayuda y a llorar al ver a su hijo lesionado. "Acaban de disparar hijo… No, hijo, no, no, hijo, auxilio, auxilio… No papá, Gonzalo, Gonzalo...", se escucha decir al señor en el video. Se presume que los agresores están identificados como delincuentes que operan en esta vialidad federal y en la autopista México - Tulancingo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) está investigando el caso, aunque hasta el momento, nadie ha sido detenido por estos hechos ocurridos en la carretera México - Pachuca, los cuales han causado indignación en las redes sociales, ya que al inicio del video se observa a personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quien se limita a observar el momento en que uno de los delincuentes baja y sube de su auto.

Fuente: Tribuna