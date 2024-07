Roció con combustible a su pareja y le prendió fuego; Jesús fue detenido en Chihuahua

Comparta este artículo

Chihuahua, Chihuahua.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron mediante una orden de aprehensión a un sujeto de nombre Jesús Manuel C. C., de 23 años de edad, como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en contra de su pareja sentimental en Chihuahua. Las investigaciones establecen que los hechos tuvieron lugar la mañana del 26 de febrero de 2024, en la comunidad de La Junta.

Al interior del domicilio que habitaban ambas personas, estas comenzaron una discusión que se tornó violenta. La víctima identificada como Diana Vanessa T. C., manifestó a las autoridades que, en un arranque de celos, Jesús Manuel C. C., la golpeó con el puño cerrado en el rostro y posteriormente la roció con combustible en su ropa y le prendió fuego. Indicó que como pudo, salió corriendo del domicilio y por su cuenta apagó las llamas en sus prendas.

En la denuncia hecha ante el Ministerio Público, la mujer detalló que su agresor salió huyendo del lugar, sin embargo, ella dio aviso a la línea de emergencias 911 sobre lo sucedido. Tras varios prófugo de la justicia de Chihuahua, el individuo fue localizado y capturado en el mismo poblado, la mañana del viernes 19 de julio de 2024, por agentes ministeriales quienes le informaron que tenía pendiente una orden de aprehensión y fue presentado ante el Ministerio Público.

Por otro lado, la Fiscalía de Chihuahua reveló que fue dictada una sentencia de 379 años, 3 meses y 10 días de cárcel, en contra de cuatro sujetos que fueron encontrados responsables del delito de homicidio en grado de tentativa y daños, cometido en perjuicio de un grupo de policías municipales y de vehículos oficiales, en hechos ocurridos la madrugada del 12 de agosto de 2022, en el llamado "Jueves Negro".

El órgano jurisdiccional declaró culpables a Manuel Alfredo L. G., Jorge Adrián V. L., Ezequiel A. C., y Víctor Hugo L. T., mediante el cúmulo de evidencias científicas, testimoniales y documentos, presentados durante la audiencia. Los elementos de prueba fueron contundentes para el esclarecimiento de los hechos que se registraron en el cruce de las calles Ajenjo y Copaiba de la colonia Ampliación Aeropuerto, de Ciudad Juárez.

Fuente: Tribuna y FGE Chihuahua