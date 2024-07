Masacre en Morelia: Sicarios ejecutan a cuatro jóvenes en un depósito de cerveza

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- La noche del pasado sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Michoacán desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Santa Cecilia, en el municipio de Morelia, luego de que se reportara una agresión armada: un grupo de sicarios desató una fuerte balacera que dejó como saldo cuatro muertos. Entre los ahora occisos estaría un menor de solo 13 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades michoacanas, la balacera ocurrió la noche de ayer, sábado 20 de julio de 2024, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en un depósito de cerveza que se ubica en la calle Lerdo de Tejada, en la colonia Santa Cecilia, en la ciudad de Morelia. Se detalló que un comando armado llegó a dicho inmueble y comenzó a disparar contra un grupo de jóvenes que estaba ahí.

Luego de la agresión armada, los presuntos gatilleros huyeron a toda velocidad hacia un rumbo desconocido. En tanto, testigos que escucharon las fuertes detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911; reportaron que ocurrió una masacre en Morelia. A la brevedad se activó el Código Rojo y llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de esa ciudad.

También arribaron elementos de la Policía Estatal de Michoacán, quienes pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorristas revisaron a las víctimas, no obstante, confirmaron que tres baleados ya habían perdido la vida. Momentos más tarde se confirmó el deceso otro, un menor de edad, quien tenía solo 13 años; él fue llevado a un nosocomio, pero no superó las heridas. Los nombres de los ahora occisos no han sido compartidos con medios de comunicación.

También se detalló que una mujer resultó con lesiones graves, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital. A la fecha de publicación de esta nota se desconoce su estado de salud. La escena de la agresión fue acordonada y entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado ( FGE) quienes ya empezaron con las investigaciones para esclarecer el multihomicidio.

