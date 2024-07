FOTOS: Fuerte choque entre patrulla y auto particular en la Roma deja una víctima

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los accidentes están a la orden del día en la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 24 de julio. A tempranas horas, se reportó un fuerte choque causó tránsito en el Circuito Interior, a la altura de la alcaldía Miguel Hidalgo. También se informó sobre un taxi chocado y abandonado en pleno Periférico, por lo que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han tenido una jornada apurada.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Choque en CDMX deja una víctima herida; era policía. Foto: Twitter

Además de lo anterior, cerca de las 03:00 horas, tiempo local, ocurrió una fuerte colisión en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc, la cual dejó un agente de la Policía herido. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, el choque se dio entre una patrulla de la SSC y un vehículo particular que circulaban sobre la calle Baja California esquina con la vialidad de Medellín.

Información extraoficial puntualizó que el conductor del vehículo particular iba a exceso de velocidad, por lo que al momento de llegar a la calle de Medellín perdió el control de su unidad y se impactó contra la patrulla de la SSC. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la SSC y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes atendieron a los lesionados.

En ese momento, los socorristas confirmaron que un elemento de la Policía capitalina resultó con heridas, aunque no fue reportado grave. En tanto, la zona del accidente quedó resguardada para la realización de las diligencias correspondientes. Las evidencias se entregaron a elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), aunque no se confirmó si el conductor del vehículo particular quedó en calidad de detenido.

En redes sociales comenzaron a circular fotos del impactante choque, el cual por fortuna no dejó muertos ni heridos de gravedad. En esta época de lluvias en el Valle de México, las autoridades hacen un llamado a la población para conducir con precaución y evitar accidentes que cobren vidas humanas; también piden no transitar bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Fuente: Tribuna