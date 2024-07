Con banda y disparos al aire: Felicitan al 'El Mencho' por su cumpleaños en gran evento

Comparta este artículo

Tonaya, Jalisco.- Durante el cumpleaños 58 de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la banda favorita del capo tocó su repertorio de canciones a modo de celebración.

El narcotraficante nació el pasado 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, fecha que coincide con el 'Día del Arrendador', cuando se festeja a los entrenadores de caballos en Tonaya, Jalisco. En el evento se acostumbra a exhibir equinos por la tarde, mientras que en la noche se organiza una fiesta amenizada con un concierto al aire libre con entrada gratuita. Para esta ocasión, acudió la agrupación 'Laberinto', la favorita de uno de los principales generadores de violencia en el país.

A mitad de presentación, el vocalista del conjunto apegado al género tecnobanda y formada en Ciudad Obregón, Sonora, ofreció un breve discurso en el que agradeció a los coordinadores por haberles invitado. Recalcó que no suelen aceptar trabajos en miércoles, sin embargo, por ser una ocasión tan especial, decidieron hacer una excepción y viajar a Jalisco desde Columbus, Ohio.

Reconocieron que fue el inmenso afecto que sienten por la gente de Tonaya que aceptaron la oferta, sobre todo por 'El Señor de los Gallos', a quien "le gusta mucho esta agrupación". Continuaron su show con una felicitación ensalzada con Las Mañanitas. Ésta no habría sido la única muestra de simpatía hacia el hombre por el cual la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés) ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

De acuerdo con medios locales, varias bandas que subieron al escenario externaron afecto a la cabecilla del CJNG, aunque no mencionaron su nombre o su apodo más conocido 'El Mencho'. Por el contrario, se referían a él como 'El Señor de los Gallos'. A la reunión acudieron decenas de personas, algunas de las cuales portaban armas de fuego, mismas que accionaban al aire mientras los grupos musicales tocaban. El periódico Mural notificó que las autoridades no estaban enteradas de la fiesta, por lo que se trasladaron a éste luego de recibir algunos reportes. No hubo detenciones esa noche.

Fuente: Tribuna Sonora