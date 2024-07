Asesinan a 'El Coyote' en calles de Ciudad Obregón; lo atacaron a balazos a plena luz del día

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este viernes 26 de julio se activó nuevamente el Código Rojo en Ciudad Obregón, debido a que se reportó un brutal ataque armado en la zona sur del municipio de Cajeme, donde se reportó al menos una víctima mortal. De acuerdo con los primeros reportes, hace unos momentos fue asesinado a balazos un hombre identificado con el apodo de 'El Coyote'.

De acuerdo con información extraoficial, alrededor de las 9:50 horas de este viernes las autoridades cajemenses recibieron el reporte a través del 911 que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en la colonia Luis Echeverría. Específicamente, la agresión armada ocurrió en las calles Plan de Guadalupe y Emiliano Zapata, por fuera de un domicilio particular.

Después de recibir el reporte, se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. También llegaron a la escena oficiales de la Guardia Nacional. En la zona del ataque se confirmó la presencia de un hombre, mismo que presentaba diversos impactos de arma de fuego.

Asesinan a 'El Coyote' en Ciudad Obregón

Desafortunadamente, los socorristas no pudieron hacer nada por la persona baleada, ya que dejó de existir al no superar las heridas. La víctima fue identificada como Juan E. L., de 52 años, alias 'El Coyote', presuntamente era vecino del sector y se dedicaba a recolectar plástico y fierro viejo. Cabe resaltar que hasta la publicación de la nota, no se sabe cuál fue el móvil de la ejecución.

Después de unos minutos, arribaron al lugar de la balacera varios elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Luego la escena fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado hacia las instalaciones de la Semefo.

Fuente: Tribuna