SSP de Sonora niega tener información sobre la captura de 'Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán

Hermosillo, Sonora.- Durante la jornada del pasado jueves, 25 de julio, comenzó a filtrarse la noticia de la presunta detención de ‘Mayo’ Zamabada y de Joaquín Guzmán López, quienes presuntamente se habrían entregado de manera voluntaria ante las autoridades de Texas, en Estados Unidos. Dicho hecho fue discutido también durante la ‘Mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, este viernes, 26 de julio.

Si bien, en diversos medios de comunicación se ha discutido el tema e incluso se han llegado a filtrar algunas fotografías del antes y después de la captura de uno de los principales generadores de violencia del país, la realidad es que hace unos minutos, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora emitió un comunicado a través de su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) en la que confesaron que no tenían información al respecto.

SSP de Sonora niega tener datos de la captura de 'Mayo' Zambada

De acuerdo con lo mencionado por la dependencia, hasta el momento no cuentan con datos relacionados sobre la captura en Estados Unidos de Ismael ‘Mayo’ Zambada García y Joaquín Guzmán López, es decir, que hasta el momento no han sido notificados con respecto a la detención de ambos criminales, según información de Víctor Hugo Enríquez García: “Sobre la detención (…) de los presuntos criminales (…) hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora no ha sido notificada por parte del Gobierno de México sobre este hecho”, se lee en el documento.

Por otro lado, el comunicado resaltó que las autoridades de Sonora se encuentran en “total disposición” para coordinarse con las “autoridades correspondientes”. Dado a que la dependencia reconoció que no cuentan con información de manera oficial, se menciona que evitarán realizar cualquier tipo de especulación hasta que cuenten con los datos confirmados. Asimismo, se mencionó que no tienen conocimiento de ningún vuelo con salida de Hermosillo a Estados Unidos en el que se encuentren el ‘Mayo’ y Joaquín Guzmán.

Finalmente, el organismo resaltó su compromiso a cooperar con la investigación consecuente que se realizará por la detención de ‘El Mayo’, quien es tenido como uno de los criminales más peligrosos del país, debido a que, durante años, logró evadir a la justicia mientras se desempeñaba como el líder del Cártel de Sinaloa, el cual es conocido por ser una de las cédulas delictivas más grandes del mundo.

Fuentes: Tribuna