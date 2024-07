Se queda en prisión: Vinculan a sujeto que le prendió fuego a su pareja en Chihuahua

Comparta este artículo

La Junta, Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua comunicó que un hombre fue arrestado y vinculado a proceso penal, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, ya que le prendió fuego a su pareja sentimental, luego de rociarla con un líquido altamente inflamable. Se trata de José Manuel C. C., alias 'El Meny', de 23 años de edad, a quien se le acusa por los hechos registrados el lunes 26 de febrero de 2024.

Ese día, entre las 9:30 y 10:00 horas, aproximadamente, el señalado discutió con su pareja y la golpeó en repetidas ocasiones en el rostro con el puño cerrado, reclamándole e insultándola por problemas de celos. De acuerdo con la narrativa expuesta, con la intención de privarla de la vida, la roció con combustible y le prendió fuego con un encendedor, produciéndole múltiples lesiones por quemaduras, para luego se dio a la fuga.

La víctima, de nombre Diana Vanessa T. C., logró salir del domicilio, echarse agua y buscar atención médica en la Cruz Roja cercana a su domicilio, lo que evitó que perdiera la vida. La Unidad de Investigación del Seccional del poblado de La Junta, municipio de Guerrero, en donde sucedieron los hechos, abrió una carpeta de investigación y un juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de José Manuel C. C.

Tras varios meses prófugo de la justicia, el individuo fue localizado y capturado en el mismo poblado durante la mañana del pasado viernes 19 de julio, por agentes ministeriales quienes le informaron que tenía pendiente una orden de captura y fue presentado ante el Ministerio Público. Ante los argumentos, el juez de control le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y le impuso prisión preventiva justificada, además de fijar 2 meses de investigación complementaria.

En otro caso reciente, la Fiscalía de Chihuahua comunicó que dos sujetos identificados como Mario Alonso C. I., y Héctor Lorenzo C. G. fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio, cometido en contra de un masculino en Ciudad Juárez. Los hechos por los que se les acusa a padre e hijo sucedieron el 17 de junio de 2023, en el estacionamiento de una empresa maquiladora.

Fuente: Tribuna y FGE Chihuahua