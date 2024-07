Asalto en la México-Pachuca: Identifican en redes al asesino de menor de 17 años

Comparta este artículo

Tecámac, Estado de México.- Un violento asalto sobre la autopista México-Pachuca conmocionó al país después de que en redes sociales se hiciera viral el momento en que un padre y su hijo son asaltados por delincuentes armados sobre la vialidad. Los dueños del vehículo relacionado con este trágico hecho. En ese sentido, las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México ya trabajan para detener a los sicarios.

En redes sociales comenzó a circular información sobre el dueño del automóvil involucrado y presunto homicida del joven de 17 años sobre la México-Pachuca, de acuerdo con la ficha compartida tiene su dirección en la calle Pantitlán de la alcaldía Venustiano Carranza. En redes sociales se compartió la información de las placas del vehículo, por lo que los internautas compartieron todo lo relacionado con este delincuente, así como una captura de pantalla de Google Maps.

Hasta el momento, ni las autoridades de la Ciudad de México ni del Estado de México han corroborado esta información. Los hechos se registraron el viernes pasado, cuando se hizo viral en redes sociales el vídeo del asalto a un hombre y su hijo en la autopista México-Pachuca, se observa cómo las víctimas comienzan a grabar a sus agresores. Quienes lo siguen por la vialidad, los alcanzan y después les disparan.

Asalto en la México-Pachuca, foto: especial

Desconcertados y sin saber qué hacer, no aceleran ni le cierran el paso a los delincuentes, por lo cual les dieron alcance y de un momento a otro les dispararon. Es en ese momento cuando el país se conmocionó al escuchar los gritos de desesperación del padre, quien le pide a su hijo. Que no muera, ya que fue él el que recibió los impactos de bala. Los sollozos Del hombre, por la pérdida de su hijo, Estremecieron a los internautas que observaron el material.

“Acaban de disparar, hijo, no, hijo, no, no, hijo, auxilio, auxilio, no, papá, Gonzalo, Gonzalo, no te mueras, hijo”, se escucha decir al señor en el material audiovisual. De inmediato, la ola de críticas de los internautas se hizo presente en redes sociales, ya que cuestionaban sobre la presencia de la Guardia Nacional o de Personal de Capufe, ya que ambas instituciones brillaron por su ausencia. Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la encargada de brindar actualizaciones del caso.

Fuente: Tribuna