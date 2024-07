Tráiler choca contra dos patrullas de la SSC y conductor intenta huir en Insurgentes Sur

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se movilizaron en inmediaciones de Insurgentes Sur, a la altura de la estación del Metrobús La Bombilla, en el sur de la capital, para detener al conductor de un tráiler que intentó de huir. El hombre pisó el acelerador luego de chocar contra dos unidades de la Policía, pero fue alcanzada y aprehendido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 3 de julio de 2024, alrededor de las 07:00 horas, tiempo local, en el Viaducto Tlalpan y Anillo Periférico. En ese punto, el conductor del tráiler, quien presuntamente manejaba a exceso de velocidad, se impactó contra dos unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Accidente de tráiler termina con un detenido. Foto: Twitter

Este accidente provocó severos daños en una de las unidades de la Policía capitalina, mientras que la otra aún arrancó, pero tuvo que salir tras el conductor de la unidad de carga, quien pretendió huir a través de Insurgentes Sur. Sin embargo, su estrategia no se logró ya que a la altura del Metrobús La Bombilla, en la Línea 1, oficiales que se movilizaron lograron detenerlo, muy cerca de la avenida Paz.

El vehículo de carga quedó asegurado, mientras que el conductor del tráiler fue detenido y llevado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Debido a que el accidente no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no fue necesario que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaran a la escena del accidente.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre el siniestro, ni cuál será la identidad del trailero que en estos momentos se encuentra en calidad de detenido. Lo único que se aseguró es que este operativo no causó tránsito lento en esa zona y que el Metrobús de la CDMX funcionó con normalidad, ya que la detención ocurrió a un costado. Se invita a la población a manejar con precaución y a no exceder los límites de velocidad establecidos.

Fuente: Tribuna