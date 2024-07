Identifican cuerpo hallado dentro de una hielera en San Luis Río Colorado, Sonora

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- La semana pasada te informamos en TRIBUNA sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el interior de una hielera. En aquel momento, te indicamos que dadas las condiciones del hallazgo, las autoridades no brindaron demasiados detalles sobre la persona en su interior; pero conforme avanzaron las investigaciones, trascendió mayor información sobre los hechos.

Todo ocurrió el pasado viernes, 28 de junio, en las inmediaciones del callejón Obregón y calle 35, a unos metros de las oficinas de la Guardia Nacional-División Caminos, cuando alguien pasaba por la zona; fue entonces que notaron la presencia de la hielera, al notar que en su interior había restos humanos, los testigos optaron por llamar al número de emergencia (911) y denunciar la posible escena de un delito.

Momentos más tarde, arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, al igual que los miembros de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para dar comienzo a la investigación de campo del lugar. Al abrir la hielera se percataron de que, en su interior, había una bolsa negra que contenía restos desmembrados de una persona, pero en ese momento no se dieron demasiados detalles al respecto.

Luego de 1 semana de los hechos y después de que los restos fuesen trasladados a una funeraria cercana, para que la Unidad de Investigación y Litigación para delitos de alto impacto, la familia de la víctima pudo identificarla. Si bien, aún no se dan demasiados detalles sobre la identidad del agraviado, se sabe que se trataba de una persona del género masculino, quien ya cuenta con un nombre para las autoridades.

Identifican cuerpo hallado en hielera en SLRC

Créditos: Internet

Lamentablemente, dado a que aún no se cuentan con los resultados de las pruebas de ADN, el occiso aún no ha podido ser entregado a sus familiares. Cabe señalar que el día del hallazgo se activó una intensa movilización policíaca en la zona del hallazgo en la participaron elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, no se pudo dar con los responsables y hasta el momento se desconoce su identidad.

