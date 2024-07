Nogales: Amigas pasan una noche de copas y terminan en pleito; una intentó matar a la otra

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Las bebidas alcohólicas suelen ser vistas como un método para relajar el cuerpo y la mente, sobretodo cuando se ha tenido una jornada laboral extenuante; el problema es que hay ocasiones en las que, lejos de relajar a las personas, tiende a tensarlas mucho más, al grado en el que terminan desatando terribles peleas que, en algunas ocasiones, llegan a terminar en tragedia; tal y como ocurrió en el caso que te contaremos a continuación.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del pasado jueves, 4 de julio, más exactamente a las 03:48 horas, momento en el que un equipo de elementos de la Policía Municipal fueron citados a una clínica del Hospital de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, sitio en el que se notificó la presencia de una mujer con heridas de arma punzocortante. La víctima en cuestión se llama Xiomara y tiene 23 años.

Tras pasar una noche de fiesta, una mujer intenta apuñalar a su amiga

Créditos: Internet

Según lo dicho por la joven, quien fue entrevistada por las autoridades, horas antes, Xiomara había acudido a ver a una amiga en la calle San Juan Norte, en la colonia San Miguel, esto con la finalidad de pasar un momento relajante, mientras que ambas consumían bebidas alcohólicas; sin embargo, luego de que las copas subieron a la cabeza de ambas féminas, ambas tuvieron un descontento que las llevó a discutir.

Esto provocó que Xiomara decidiera abandonar el lugar y mejor se regresó a su hogar; el problema es que, cuando llegó no pudo entrar de inmediato, por lo que no le quedó mayor remedio que tocar la puerta y esperar a que le abrieran, en ese periodo de tiempo, llegó su amiga y la atacó con un objeto punzocortante. La víctima se llevó heridas en el brazo y en la frente; sin embargo, la atacante no pudo proceder aún más porque el hermano de la agraviada salió en su rescate.

La agresora consiguió escapar del lugar, mientras Xiomara fue trasladada al mencionada hospital para su atención, afortunadamente sus heridas no fueron graves y podrá recuperarse prontamente de la terrible experiencia. Cabe señalar que, cuando las autoridades cuestionaron a la agraviada sobre cuál fue el arma con la que fue herida, ésta negó saberlo. Mientras tanto, las investigaciones continúan abiertas.

Fuentes: Tribuna