Denuncian secuestro de 61 migrantes africanos en Sinaloa: Trabajaban de forma ilegal

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del pasado sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sinaloa se movilizaron en inmediaciones de la ciudad de Culiacán luego de que, mediante una llamada anónima, se denunciara que tenían a más de 50 personas migrantes, sin documentos y de tez morena oscura en una vivienda. Las autoridades actuaron rápidamente, pues pensaron que todo se trató de un secuestro.

No obstante, al llegar a la vivienda, los migrantes señalaron que no estaban secuestrados, sino que eran presuntos trabajadores, aunque bajo condiciones pesadas y sin los préstamos que otorga la Ley Federal del Trabajo. Cabe señalar que estas personas, quienes eran 61 y provenían mayoritariamente del continente americano, no tenían papeles que acreditaran su legalidad en la República Mexicana.

Rescatan a migrantes en Culiacán, Sinaloa. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades sinaloenses, los hechos ocurrieron el pasado sábado 7 de julio de 2024, alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, en una vivienda que se ubica en el Campo El Diez, en el municipio de Culiacán. Se detalló que, a través del Servicio de Emergencias 911, una persona anónima denunció que en dicha casa tenían escondidas a decenas de personas, y que se creía que estaban privadas ilegalmente de su libertad.

Elementos del Grupo Élite, de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Guardia Nacional, quienes realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, recibieron el reporte anónimo, a lo que se movilizaron rápidamente. Al llegar al inmueble, uno de los elementos de seguridad se comunicó en inglés con una mujer, quien le indicó que se encontraban en el lugar para realizar trabajos y en ese momento estaban descansando; así se descartó que los migrantes eran víctimas de secuestro.

Tras inicias con las diligencias correspondientes, las personas fueron trasladadas a la ciudad de Mazatlán para ser puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), mismo que realizará lo correspondiente. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuáles eran los trabajos que harían en ese sitio, así como si tenían planeado llegar a los Estados Unidos de América (EU) en el futuro.

