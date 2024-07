VIDEO: Captan fuerte agresión a mujer en Iztapalapa; automovilistas la ayudan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales se hizo viral el video en que un hombre agrede físicamente a una mujer en calles de la alcaldía Iztapalapa, la golpea y arrastra por el suelo hasta un bajo puente de la zona. Sin embargo, automovilistas que circulaban por la zona se dieron cuenta de la situación y no dudaron en ayudar a la fémina, por lo que lograron que el delincuente dejara a la mujer y lo comenzaron a golpear.

En el material audiovisual se puede observar al sujeto que estaciona su motocicleta en la entrada de Ermita y Periférico, en la alcaldía Iztapalapa, se espera junto a una reja hasta que su víctima camina frente a él, fue en ese preciso momento cuando la tomó por el cabello y tiró al piso. Después cruzó la calle arrastrándola con dirección a un bajo puente que se ubica en la intersección de estas vialidades.

Tras cometer este acto, los automovilistas que circulaban por la zona se dieron cuenta de la situación, por lo que no dudaron en bajar de sus vehículos y al menos 10 personas corrieron hasta la ubicación de la mujer y su agresor. Todo ello quedo grabado por una cámara de videovigilancia ubicada en la zona de los hechos. Asimismo, otros testigos aprovecharon para llamar a los servicios de emergencia de la Ciudad de México.

Agreden a mujer en Iztapalapa, foto: especial

En otro video que se compartió también en redes sociales se muestra el momento en que los héroes se encuentran con el presunto agresor, el cual asegura que no le hizo daño a la mujer. Sin embargo, el resto de sujetos lo continúan golpeando, por lo que el agresor empieza a llorar y pide que no lo golpeen. En ese sentido, el estado de la joven se desconoce todavía, pero se sabe que no fue atacada más que físicamente por el hombre.

Hasta el momento, las autoridades de la capital no se han posicionado al respecto de esta situación. Al sitio también arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), pero no se informó sobre la detención del sujeto. Será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) la encargada de las investigaciones al respecto de esta agresión registrada en la alcaldía Iztapalapa.

