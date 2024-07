Detienen a dos jóvenes tras persecución policial en Cajeme; se registraron disparos

Comparta este artículo

Esperanza, Sonora.- Una persecución policial que inició en Ciudad Obregón y terminó en la comisaría de Esperanza resultó en la detención de dos jóvenes la tarde de este martes 9 de julio. Los implicados, identificados como Luis Ángel 'N', de 29 años de edad, y Roberto 'N', de 19 años, circulaban a bordo de un sedán Dodge Stratus color guinda, cuando elementos de la Policía Municipal de Cajeme les marcaron el alto.

Sin embargo, el conductor del vehículo aceleró sobre la calle Sufragio Efectivo, desencadenando una persecución a alta velocidad. Durante la huida, la policía realizó varios disparos de arma de fuego contra el automóvil, logrando interceptarlo finalmente sobre las calles Agiabampo y Bordo del Canal en la colonia Nueva Esperanza. Los dos jóvenes fueron puestos bajo arresto y llevados ante el Ministerio Público de Ciudad Obregón.

En el lugar de la detención se encontraban familiares de los señalados, quienes expresaron su indignación por esta situación y anunciaron que procederán legalmente contra por abuso de autoridad. Señalan que los detenidos no portaban armas de fuego ni cometieron crimen alguno como se quiere hacer creer, y que la razón por la que no se detuvieron fue el miedo a ser golpeados, como aseguran les había sucedido en ocasiones anteriores.

La madre de uno de ellos defendió a su hijo, alegando que su intención era manifestarse por problemas de drenaje en el poblado, no cometer ningún delito: "Mi hijo me había comentado que quería manifestarse sobre las alcantarillas colapsadas en la calle Jalisco, también había dicho que tenía ganas de ir a Palacio a protestar por los niños desaparecidos. Ahora lo tachan de delincuente, dicen que portaban armas y no es cierto".

El vehículo involucrado en la persecución sufrió algunos daños

Este percance se da 1 mes después de que se volviera viral un video de dos personas golpeando a agentes de la Policía Municipal de Cajeme en la colonia Nueva Esperanza, lo que derivó en la detención de los presuntos agresores. De manera extraoficial, se dice que se trata de las mismas personas que fueron aprehendidas este martes, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna