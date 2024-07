FUERTE FOTO: Conductor invade ciclovía en Insurgentes Sur y atropella a hombre de 28 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para muchas personas, conducir en la Ciudad de México (CDMX), es todo un reto, debido a que son pocos los conductores de automóviles que respetan tanto a los peatones, como a los ciclistas y motociclistas. Igualmente, existen muchos civiles que desafían las reglas de circulación y tránsito: No respetan las luces de los semáforos, se atraviesan sin precaución, e incluso agreden física y verbalmente a automovilistas. Por desgracia, estos episodios de ira suelen terminar en accidentes, peleas y hasta muertes.

Un ejemplo de estos siniestros fue el que ocurrió la mañana de este martes 09 de julio de 2024, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, en la avenida Insurgentes Sur, a la altura del Metrobús Félix Cuevas, con el Eje 7 Sur Félix Cuevas, al sur de la capital mexicana. En la ciclovía que va hacia el sur de la CDMX, se estacionó el conductor de una camioneta, quien presuntamente iba a hacer una entrega con su pareja sentimental.

Atropellan a ciclista en Insurgentes Sur. Foto: Facebook

Debido a que estaba estorbando el paso para el área designada a ciclistas, el conductor de una de estas unidades le reclamó y le dijo que no debería ponerse ahí. Eso desencadenó una fuerte discusión, la cual provocó que el ciclista utilizara su cadena y atacara el vehículo del hombre, causándole daños en puertas y ventanas. Luego de esto, el masculino furioso lo atropelló con su carro, lo que provocó que el ciclista cayera lesionado contra el pavimento.

Testigos que vieron toda la pelea dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Los socorristas confirmaron que resultó con heridas en su pierna izquierda, por lo que fue llevado a un nosocomio.

En tanto, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX entrevistaron al conductor de la camioneta, quien confesó que atropelló al ciclista, pero porque este "lo agredió primero": "Me orillo, me bajo, me avienta la bici, saca su cadena, agarra a cadenazos mi camioneta, le doy encerrón, atropello su bicicleta y él se tuerce el tobillo, pero el primero que agredió fue él", afirmó el conductor. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál es su situación legal.

