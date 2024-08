Encuentran cuerpo de Leslie Desiree, joven desaparecida en La Paz, BCS: Hermano es sospechoso

Comparta este artículo

Ciudad de México. – En La Paz, Baja California Sur, desafortunadamente fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que se cree es Leslie Desiree Agúndez Moyrón, la joven quien había sido reportada como desaparecida desde el 27 de julio.

El hallazgo se realizó esta mañana del 1 de agosto por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE). El cuerpo fue localizado en una brecha en las inmediaciones del Ejido Chametla, al sur de La Paz, alrededor de las 10:00 horas. Cabe señalar que el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a las instalaciones de la PGJE para realizar la necropsia de ley y confirmar oficialmente la identidad y causa de muerte. De acuerdo con información extraoficial, el cuerpo presentaba signos de violencia.

Encuentran cuerpo de Leslie Desiree, joven desaparecida en La Paz, BCS. Foto: Internet

Para entrar en contexto, la desaparición de Leslie Desiree, una joven comerciante de 30 años, había sido reportada como desaparecida por sus familiares, amigos y autoridades. Ahora bien, la última vez que fue vista, según la ficha de búsqueda emitida por la PGJE bajo el protocolo Alba, fue en la colonia Las Américas. La ficha describe a Leslie como de complexión delgada, estatura de 1.57 metros, tez blanca y cabello lacio y castaño.

Por su parte, familiares y amigos de Leslie informaron que la joven llegó a su domicilio alrededor de las 8:00 de la noche del 27 de julio, pero en los días siguientes, al no tener noticias de ella, revisaron y encontraron su automóvil estacionado en su casa, su negocio cerrado y su mascota encerrada en una habitación, algo que consideraron no haría. "Su última hora de conexión fue a las 12:17 am, no salió con ninguno de sus amigos y su perrito estaba encerrado en su cuarto. Su carro quedó en su casa y no sabemos qué pasó. Estamos buscando información y pedimos a quien haya visto algo que se comunique con nosotros", comentó Diana Ramírez Lara, amiga de Leslie.

Además, se emitió una ficha de búsqueda para Andrés Armando Iwami Agúndez, medio hermano de Leslie, quien fue detenido el 31 de julio en el tramo carretero de Loreto a Mulegé, Baja California Sur, cuando se dirigía a Tijuana. Es necesario apuntalar que Andrés forma parte de los sospechosos en la investigación iniciada por la PGJE, pues escapó el mismo día de la desaparición de la joven.

Las autoridades han solicitado a la población que cualquier información relevante para la investigación sea reportada al 911 o al 800-474-5322. En cuanto a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, también han iniciado esfuerzos para encontrar pistas sobre el caso. La comunidad sigue esperando respuestas y se mantiene alerta ante cualquier desarrollo adicional en la investigación.

Fuente: Tribuna