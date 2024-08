¿Toque de queda en Culiacán? Gobernador de Sinaloa descarta afectación a la seguridad

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Debido a la ola de inseguridad, secuestros, asesinatos y extorsiones en Culiacán, en redes sociales comenzó a circular información sobre un supuesto toque de queda en la capital de Sinaloa para este 1 de agosto, sin embargo, de inmediato el Gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya desmintió esta información, por lo que le pidió a la población tener tranquilidad y confianza en las autoridades.

En ese sentido, en diferentes redes sociales, así como en otras plataformas, comenzó a circular un mensaje en el que se le avisaba a la población de Culiacán y los alrededores que después de las 22:00 horas no podrían estar en las calles. Asimismo, se le solicitó no tomar a la ligera la información, ya que no se querían inocentes muertos. De inmediato, las autoridades reaccionaron ante esta ola de publicaciones.

"No tenemos algunos indicios que se pueda trastocar la seguridad, estén tranquilos", informó Rubén Rocha Moya.

Toque de queda en Culiacán, foto: especial

Además, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa también descartó que exista un toque de queda en Culiacán, esto después de que en redes sociales se hiciera tal anuncio en diferentes plataformas. En ese sentido, la imagen advertía que integrantes del crimen organizado. No deseaban que la sociedad civil estuviera en las calles después de la hora estipulada, ya que no querían involucrar a inocentes en sus actos delictivos.

Por otro lado, el mandatario estatal aseguró que toda la población podría estar tranquila, ya que se cuentan con los elementos para garantizar la seguridad en la entidad y sobre todo en Culiacán. Aseguró que hasta el momento no se tienen indicios de que se pudiera trastocar la seguridad, por lo cual pidió a la ciudadanía estar atentos sólo a los medios oficiales, lo anterior para que no se dejen engañar, por lo que trasciende en las redes sociales, lo cual solamente ocasiona pánico en la población.

“Le digo a todos los ciudadanos que estén tranquilos nosotros estamos para cuidarlos, el gobierno está obligado a brindar seguridad, tenemos un plan operativo de coordinación estrictamente entre las fuerzas del orden estatal, municipal y las federales”, expresó el mandatario sinaloense en Los Mochis, después del funeral de Ismael Bojórquez Romero.

Fuente: Tribuna