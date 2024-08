¿Violencia en Sinaloa? El 'Mayo' Zambada lanza fuerte advertencia tras su detención

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa. - La reciente captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, generó una serie de controversias y especulaciones sobre las circunstancias de su traslado a Estados Unidos. El narcotraficante recientemente publicó una carta que arroja nueva luz sobre los eventos del 25 de julio de 2024, desmintiendo categóricamente que se haya entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Según Zambada, fue secuestrado y trasladado a la fuerza desde México.

En la carta difundida por su abogado, Zambada asegura que no tuvo ninguna intención de cooperar con los gobiernos de México o Estados Unidos. “No me entregué ni vine voluntariamente a los Estados Unidos, ni tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y llevado a los EE. UU. a la fuerza y contra mi voluntad”, escribió el narcotraficante.

Asimismo, Zambada relata que el 25 de julio fue convocado a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. El propósito de la reunión era mediar en un conflicto entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, una figura política influyente en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Sin embargo, al llegar al rancho, Zambada fue emboscado por un grupo de hombres armados que lo encapucharon, esposaron y forzaron a subir a una camioneta. “Fui emboscado. Un grupo de hombres me asaltó, me derribaron y me pusieron un pasamontañas de color oscuro sobre la cabeza”, narró Zambada. Fue transportado a una pista de aterrizaje y subido a un avión privado que lo llevó a El Paso, Texas, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses.

La carta también contiene un llamado a la paz en Sinaloa. Zambada expresa su preocupación por la posible escalada de violencia que podría desencadenarse tras su detención. Instó al pueblo de Sinaloa a evitar la violencia y a mantener la paz, argumentando que la violencia no resolverá los problemas y solo conducirá a mayores pérdidas. “Hago un llamado al pueblo de Sinaloa a usar la moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede resolver con violencia. Hemos recorrido ese camino antes, y todos pierden”, escribió Zambada.

El contexto de la carta se vuelve aún más complejo con las especulaciones sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien Zambada describe como un amigo cercano. Zambada sugiere que la muerte de Cuén, reportada oficialmente como un intento de robo en una gasolinera, está vinculada con su secuestro.

El clima de tensión también se refleja en las expectativas de una posible respuesta violenta por parte de “La Mayiza”, la facción leal a Zambada. El periodista especializado en narcotráfico Ioan Grillo informó a Latinus que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como Los Chapitos, están en alerta ante la posibilidad de ataques por parte de la facción rival.

Grillo compara la situación actual con la guerra interna que estalló en 2008 después de que los hermanos Beltrán Leyva acusaran a ‘El Chapo’ de traición. “Fueron planeando, organizando y luego vino la venganza”, recordó Grillo, sugiriendo que una dinámica similar podría estar gestándose tras la captura de “El Mayo”. Aunque no ha habido una reacción inmediata, Grillo destaca que Los Chapitos ya están preparados para cualquier posible conflicto.

La situación en Sinaloa sigue siendo volátil, con una alta preocupación por una posible escalada de violencia que podría afectar gravemente a la población civil y a la estabilidad de la región.

Fuente: Tribuna