Fiscalía de la CDMX 'salva' a Javier Corral; iba a ser detenido por autoridades de Chihuahua

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y personaje cercano al equipo de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum casi fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, los hechos en un restaurante de la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, Ulises Lara, fiscal de la CDMX impidió que el político fuera detenido.

Los hechos fueron dados a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva quien señaló que el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, se presentó para evitar la detención. Hay que recordar que el expanista y ahora cercano a Morena, Javier Corral, tiene abierto un expediente por presuntos actos de corrupción; los hechos sucedieron en el restaurante Gin Gin donde se armó todo un zafarrancho al intentar la captura.

Lara dijo que la fiscalía de la capital decidió no cooperar con la ejecución de la orden de captura, y de esa forma los elementos de Chihuahua no pudieron actuar para detener al exmandatario. "Decidimos no colaborar, una cosa es recibirla y otra cosa es que ustedes se hayan arriesgado así sin actuar", señaló Lara e insistió en que ellos no respondieron a que las autoridades del estado del norte puedan actuar, es decir detener a Corral sin la autorización de la fiscalía de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna