“Debe privilegiarse la presunción de inocencia”: Javier Lamarque en caso de policías detenidos

Cajeme, Sonora. - El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que en el caso de los elementos policiacos, dos de ellos hijos de la regidora de Morena Enriqueta Rodríguez Medina, que fueron detenidos en días pasados por la presunta comisión del delito de secuestro y extorsión, debe de privilegiarse la presunción de la inocencia y la aplicación de la justicia.

Hasta el momento no tengo información oficial más allá de que se registró esta detención y lo que circula por ahí extraoficialmente, que fue una detención producto de una orden de aprensión por un presunto secuestro y extorsión", afirmó.

El edil cajemense dijo que de acuerdo a lo que él sabe, esta situación se presentó antes de iniciar su administración y se relacionó con una supuesta detención de un presunto delincuente a quien al parecer se le pidió determinada cantidad de dinero para dejarlo ir y tras no acceder se le detuvo.

Eso me suena más a una retención o privación ilegal de la libertad que a secuestro, pero bueno, eso es algo que ya definirá la fiscalía, si esto es cierto, la fiscalía va a proceder conforme a la ley conforme a derecho", indicó.

Lamarque Cano manifestó que este tipo de acciones que involucran a funcionarios del Ayuntamiento, como el caso de los elementos policiacos, no afectan a su gestión debido a que en su administración no hay cabida para la impunidad.

Malo sería que por evitar un golpeteo político se les protegiera, por eso hemos dicho que aquí no hay impunidad, pero sobre la base como lo hemos dicho de que haya presunción de inocencia, es un proceso que se corre y cuando son delitos de esa naturaleza no son competencia del municipio y no vamos a proteger a nadie", finalizó.