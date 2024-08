Javier Corral denunciará a gobernadora de Chihuahua tras intento de detención en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del intento de detención de Javier Corral en la Ciudad de México, el exgobernador de Chihuahua ya reaccionó a los hechos y emitió una posición a través de sus redes sociales, donde lamentó los hechos registrados la noche del pasado 14 de agosto y señaló que se trata de una persecución en su contra por parte del Gobierno de la actual Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

El ex mandatario chihuahuense estuvo a punto de ser detenido al interior de un restaurante en la Ciudad de México, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la capital evitó esta aprehensión y aseguró que no colaboraría, incluso fue Ulises Lara, actual encargado de despacho de la dependencia capitalina, quien trasladó en su propia camioneta al ex mandatario para evitar la actuación de las autoridades de Chihuahua.

Por lo anterior, Javier Corral aseguró que presentó una denuncia en contra de María Eugenia Campos, así como del titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela, y también contra quien resulte responsable por ordenar y ejecutar conductas que calificó como posiblemente constitutivas de delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y lo que resulte.

Intento de detención de Javier Corral, especial

“Las autoridades del Estado de Chihuahua buscaron detenerme artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías del país”, escribió.

Explicó que cualquier detención ajena a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente, se trata de una privación ilegal de la libertad. Aseguró que la fiscalía capitalina intervino con el único objetivo de salvaguardar su integridad, libertad, así como los derechos, razón por la cual reconoció la actuación conforme a derecho de las autoridades capitalinas. Además, dejó Claro que no ha cometido ningún delito y así lo demostraría si se le permitiera defenderse en libertad.

Finalmente, aseguró que durante su tiempo como gobernador de Chihuahua, actuó con extracto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo. Incluso señaló haber emprendido un combate en contra de la corrupción de la actual Gobernadora, quien, aseguró, estuvo vinculada a proceso. Al concluir, agradeció los mensajes de solidaridad y respaldo que ha recibido.

