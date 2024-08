"No fue un rescate": Aclara Ulises Lara tras intento de detención de Javier Corral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a falta de un titular, Ulises Lara, aseguró que su actuación en el intento de detención de Javier Corral no fue un ‘rescate’, como se ha asegurado en diversos medios de comunicación, sino de un acto en el que se siguió el debido proceso. Asimismo, reiteró su respeto a las fiscalías del resto del país y a la de Chihuahua en especial

Aseguró que se trató de una diligencia judicial y comentó que recibió una llamada del equipo de Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua. En ella se denunció que al encontrarse en un restaurante, personas armadas que dijeron ser elementos de la policía de investigación de la Fiscalía de Anticorrupción de Chihuahua, ingresaron al establecimiento con la finalidad de privarlo de su libertad, bajo el argumento de cumplimiento de una orden de aprehensión judicial.

Por ello, Ulises Lara, en su calidad de servidor público, que representa los intereses de la ciudadanía a través de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, decidió corroborar con el jefe General de la policía de investigación de la Fiscalía si agentes de la dependencia acompañaban la diligencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el establecido 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Javier Corral en CDMX, foto: especial

Asimismo, recibió la información de que no se realizaron los trámites formales de colaboración correspondientes, por lo que se trasladó al lugar de los hechos para corroborar la legalidad de la diligencia, al arribar confirmó que no había presencia de policías de investigación de la Ciudad de México, quienes arribaron después él. Aclaró que la diligencia se buscaba llevar a cabo con un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, el cual no corresponde a una aceptación de colaboración, según le informó.

Por propia voluntad, aseguró, Javier Corral decidió acompañarlo con la finalidad de aclarar su situación jurídica a las oficinas de la Fiscalía, en donde se retiró por propio pie al no contar con algún documento o mandamiento judicial que ordenará su detención. Destacó la importancia que el oficio citado fue citado, fue recibido por la Dirección General de atención y procedimientos a las 20:16 horas, minutos antes de la diligencia, por lo cual seguía en proceso.

Reiteró que el personal ministerial del estado de Chihuahua no contó con un oficio de colaboración que se requiere para realizar una diligencia fuera de su jurisdicción. Aclaró que, bajo ninguna circunstancia, se trató de un rescate, como se ha mencionado, sino que se cumplió con la ley como se les ha conferido.

Fuente: Tribuna