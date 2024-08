Penal de Puebla entra el alerta por amenaza de bomba; evacuan a todos tras llamada

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- Lo que parecía ser una mañana tranquila de jueves no tardó en convertirse en un momento caótico, luego de que se reportara que una mujer llamó vía telefónica a las autoridades para amenazar con que llevaría una bomba al Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla con la finalidad de detonar una bomba debido a que no lograron brindarle justicia por el asesinato de uno de sus familiares.

De acuerdo con información de medios locales, ni bien se reportó la llamada, se activó un protocolo de evacuación en el que participaron elementos de la Policía Municipal, Estatal, Bomberos y miembros del Ejército Mexicano. Luego de realizar las revisiones correspondientes, las autoridades descartaron cualquier situación de riesgo, dado a que no lograron encontrar ningún objeto sospechoso o similar a un explosivo.

Luego de unos momentos de tensión, los efectivos regresaron a sus labores normales, aunque esto no se tradujo en la disminución de guardias en el sitio, por el contrario, se mantuvo al número de oficiales, quienes se encargaron de continuar con las investigaciones. Hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguna persona involucrada con la amenaza; también se desconoce si la mujer en cuestión estaba denunciando un caso no resuelto, real.

Recientemente se registró un ataque armado en las inmediaciones de la colonia Ladrillera, en el estado de San Luis Potosí, más exactamente en la calle 5 y la avenida C, sitio en el que una persona del género masculino identificado como Orlando Enrique ‘N’, de 55 años, perdió la vida. Según reportes de medios locales, hasta ahora no se ha registrado el arresto de ninguna persona sospechosa con relación a este caso.

Confirman la muerte de una persona en ataque armado de San Luis Potosi (SLP)

Según reportes, todo ocurrió durante la jornada del pasado 10 de agosto, momento en el que se registró un ataque armado, lo que desató una intensa movilización en la que estuvieron involucradas diversas unidades de la Policía Estatal de Seguridad Pública, miembros de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Las primeras versiones revelaron que Orlando Enrique ‘N’ fue atacado cuando se encontraba de visita en casa de un amigo, cuando un grupo de hombres armados arribó y lo atacó.

