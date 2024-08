Balacera en plena vía pública de Ciudad Obregón causa pánico y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- "¿Cuándo terminará la violencia y la inseguridad en Ciudad Obregón?", se preguntan vecinos que saben que viven en uno de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad tanto para el Gobierno del Estado de Sonora, como para el Gobierno Federal. Aunque han unido esfuerzos para detener a los presuntos criminales, la realidad es que los ataques armados siguen a la orden del día.

Balacera en Ciudad Obregón causa pánico. Foto: Facebook

Por ejemplo, la tarde de ayer, jueves 15 de agosto de 2024, elementos de diferentes órdenes del Gobierno sonorense tuvieron que desplegaron un operativo en calles de la colonia Misión del Sol II luego de que se reportara una agresión armada, la cual generó pánico entre la población. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:45 horas, tiempo local, frente a un domicilio ubicado en la vialidad Francisco de Yasu con Castillo De Xavier, al suroriente de Ciudad Obregón.

Vecinos de la zona fueron los que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911 sobre esta balacera. Detallaron que un comando armado, el cual tenía armas de alto calibre, arribó a la zona y comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra un inmueble y un vehículo que estaba estacionado: un Ford, línea Mustang, color rojo, modelo atrasado. Luego del tiroteo, huyeron hacia un rumbo desconocido.

A la brevedad se activó el Código Rojo en Ciudad Obregón y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano, quienes confirmaron la balacera. También llegaron oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para resguardar el perímetro e iniciar con las diligencias correspondientes.

No hubo heridos ni víctimas mortales por esta agresión, ya que la vivienda y el auto estaban vacíos. No obstante, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de recaudar la evidencia balística para integrarla a una nueva carpeta de investigación. Respecto a los agresores, se desconoce su paradero y el móvil de este ataque; aún no se confirman detenidos por parte de las autoridades.

