Desaparece mujer estadounidense en Tamaulipas; hijo pide ayuda para encontrarla

Reynosa, Tamaulipas.- Autoridades del estado de Tamaulipas confirmaron la desaparición de Chris Leguisano, una mujer de nacionalidad estadounidense de 50 años, por lo que emitieron una ficha de búsqueda, a la que esperan que la población responda en caso de tener información importante que facilite la localización.

Jorge Cuéllar Montolla, vocero de Seguridad de Tamaulipas, emitió un comunicado en el que lamentó el caso, al tiempo que garantizó que su equipo de trabajo le dará puntual seguimiento a la carpeta de investigación, abierta desde que se recibió la denuncia de desaparición. Comentó que hasta el último reporte no se tienen indicios acerca del paradero de la fémina, pero eso no detiene las averiguaciones con los recursos disponibles. Instó a la comunidad a compartir de inmediato cualquier dato, para lo cual puso a disposición las líneas de emergencia 911 y 8343186150. Finalmente, prometió que la búsqueda no parará hasta obtener resultados satisfactorios.

Mientras tanto, el hijo de Chris ha difundido en diversas plataformas información acerca de su madre. Apuntó que fue vista por última vez en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, el pasado viernes 9 de agosto a las 11:00 al cruzar el puente internacional Hidalgo. “Les pido ayuda para encontrar a mi mamá”, pidió Edgar.

En el boletín de búsqueda se asentaron las características físicas de la víctima con la finalidad de que la gente pueda reconocerla. Se le describe como una persona que mide 1.58 metros de estatura, pesa 63 kilogramos, es de tez blanca, complexión delgada, tiene cara redonda, cabello regular rubio lacio, ojos café claro alargados pequeños, frente mediana, cejas internas bajas arqueadas gruesas, nariz mediana recta, boca pequeña, labios delgados, pómulos altos y mentón bilovado oval.

La mujer proviene de Iowa, estado ubicado en la región Medio Oeste del país. Viajó hasta Reynosa para entregar a su exsuegro con familiares, por lo que cruzó hasta las inmediaciones del Puente Internacional Reynosa- Hidalgo. Durante el trayecto se mantuvo en constante contacto con sus parientes, sin embargo, al llegar al mencionado punto, dejó de contestar mensajes y llamadas.

