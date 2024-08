Comparta este artículo

Villahermosa, Tabasco. - El exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, lanzó severas acusaciones contra la administración de Andrés Manuel López Obrador, afirmando que existen nexos entre el actual gobierno y el Cártel de Sinaloa, lo que ha derivado en una “narcocomplicidad” que, según él, empaña la gestión federal. A través de un video difundido en sus redes sociales, Andrade Díaz vinculó al gobierno de López Obrador con presuntos actos de corrupción y complicidad con el narcotráfico, señalando que “este gobierno ya apesta, huele mal, huele a cadáver, huele a corrupción, huele a narcocomplicidad”.

Las declaraciones del político tabasqueño se centran en la reciente detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, ocurrida a finales de julio. Andrade Díaz sostiene que esta captura expone una asociación entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el poderoso Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Exgobernador de Tabasco acusa al gobierno de AMLO de narcocomplicidad con Cártel de Sinaloa. Foto: Internet

Asimismo, Andrade Díaz aseguró que los nexos entre Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa no son nuevos, sino que se remontan a antes de su gobierno. “Sin duda existe una relación del gobernador de Sinaloa con los hijos de ‘El Chapo’, no de ahora, sino de tiempo atrás”, afirmó. Como prueba de esta supuesta conexión, Andrade Díaz recordó una declaración de Rocha Moya en septiembre de 2021, donde mencionó la necesidad de contar con el “visto bueno” de los narcos para gobernar Sinaloa, lo cual, según Andrade, evidencia la complicidad entre las autoridades sinaloenses y el crimen organizado.

El exgobernador también cuestionó la credibilidad de Rocha Moya al destacar que el gobernador sinaloense estaba en Estados Unidos con su familia el mismo día en que fue asesinado Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y en el que también fueron detenidos ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López. Andrade Díaz calificó esta coincidencia como sospechosa y consideró que la “coartada” de Rocha Moya es inverosímil.

Pero eso no fue todo, pues en sus críticas, Andrade Díaz no solo se dirigió al gobernador de Sinaloa, sino también al presidente López Obrador, a quien acusó de proteger a Rocha Moya y de mantener un pacto con el Cártel de Sinaloa. Según el exgobernador tabasqueño, López Obrador ha buscado “dejarle en claro al Cártel de Sinaloa que él no tuvo nada que ver con los hechos y nunca rompió el pacto”, sugiriendo que las relaciones entre el gobierno federal y el narcotráfico son profundas y sistemáticas.

Andrade Díaz insistió en que López Obrador debe permitir que se realicen investigaciones independientes sobre estos presuntos nexos y que Rocha Moya debería separarse de su cargo mientras se esclarecen los hechos. El exgobernador aseguró que las circunstancias que rodean la detención de ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López están plagadas de contradicciones, lo que, en su opinión, es una clara señal de corrupción en el actual gobierno.

Lo cierto es que el caso de la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Entre ellas, quién era el piloto que llevó a los narcotraficantes a Estados Unidos, el historial del vuelo, el lugar de partida y cómo se relaciona este evento con el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Andrade Díaz sugirió que la verdad detrás de estos eventos eventualmente saldrá a la luz, pero que, por ahora, el gobierno de AMLO sigue sin esclarecer las circunstancias que llevaron a la entrega de los narcotraficantes al país vecino.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Andrade Díaz ni ha proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias de la detención de ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López. La situación sigue generando controversia y debate sobre la posible relación entre las autoridades mexicanas y el narcotráfico, un tema que continúa siendo una herida abierta en el país.

Fuente: Tribuna