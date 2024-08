Feminicidio de Alma Lourdes: Recuento de los que pasó el sábado 19 de agosto de 2023

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace 1 año, el 19 agosto de 2023, Alma Lourdes Llamas fue asesinada por un adulto mayor en la carnicería donde trabajaba como gerente en Ciudad Obregón, Sonora. El hombre, llamado Hilario 'N', fue detenido al poco tiempo y a día de hoy no se le ha dictado condena y su proceso legal avanza lentamente pese a las exigencias de la sociedad de que haya justicia para la mujer de 30 años de edad que era madre de una niña.

De ser encontrado culpable, Hilario 'N', de 72 años, podría alcanzar una sentencia de hasta de 70 años de prisión por los delitos asesinato y acoso, de acuerdo con Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

El sábado 19 de agosto del año pasado, Alma Lourdes se encontraba en su trabajo, una carnicería ubicada en la colonia Quinta Díaz, al norte de Ciudad Obregón, cuando un hombre con el que discutió e intentó golpearla horas antes le apuntó con un arma de fuego y la asesinó a sangre fría de tres disparos, situación que quedó grabada en las cámaras de vigilancia del establecimiento.

Isabel Llamas, hermana de la víctima, dijo que el presunto agresor era un cliente frecuente que ya había acosado a varias mujeres en la carnicería, incluida a ella, por lo que Alma Lourdes le reclamó y le exigió respeto para su hermana: "Yo respeto a la mujer", contestó el homicida en la discusión. Sin embargo, el hombre se molestó ante la advertencia de que se le negaría la venta si continuaba con esa actitud, lo que derivó en un confrontamiento físico con un empleado.

Hilario fue sacado a empujones del negocio y justo en la entrada tropezó y cayó al suelo. Horas después, el señalado volvió con pistola en mano y disparó directamente contra Alma, quien falleció en el lugar. Ese mismo día, Hilario, fue localizado en su domicilio, ubicado a solo unas cuadras de donde cometió el crimen. Fue arrestado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a quienes dijo:

Tiene que ser formal, seguro que no tengo nada que ver, no debo nada, no tengo nada que temer (...) solo tengo huev… para cuando se ofrezca", respondió a los agentes.